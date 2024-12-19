Военный историк раскрыл, откуда могут расти ноги загадочной «радиостанции Судного дня»
Историк Кнутов усомнился, что «радиостанция Судного дня» может быть военной
«Радиостанция Судного дня» УВБ-76, которая в народе известна как «жужжалка», может быть любительским проектом. Таким мнением поделился военный историк Юрий Кнутов в беседе с RT.
Он усомнился, что это военная радиостанция, поскольку тогда бы она работала на определённой частоте и была недоступна для широкого круга слушателей. Кроме того, он напомнил о суперкомпьютере разведывательного альянса «Пять глаз», в котором состоят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США. Он за считаные секунды может расшифровать различные сигналы, телефонные разговоры и переговоры. Поэтому смысла передавать секретную информацию через УВБ-76 нет никакого.
Эксперт предположил, что «радиостанцию Судного дня» могла создать молодёжь и привлекать внимание общественности таинственностью.
«Может быть, какая-то любительская, в которой молодёжь придумала какой-то определённый алгоритм игры, чтобы повысить интерес к себе, чтобы больше слушали, и таким образом получить популярность. А маркетинговые ходы найдены и используются достаточно активно», — поделился своей точкой зрения Кнутов.
Напомним, вечером 17 декабря вместо привычного жужжания на УВБ-76 прозвучали музыкальные композиции. Сначала слушатели услышали хит Shaman «Я русский», а затем последовали фрагменты классической музыки, в том числе произведение Петра Чайковского. Завершил «плейлист» гимн Советского Союза. До этого «жужжалка» передала рекордное количество слов: «азбука», «двоебрачье», «безотходный», «бильярд» и прочие. Есть мнение, что это шифр, смысл которого заключается в перестановке букв, и основан он на механизмах, по которым работает человеческий мозг.