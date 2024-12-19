Военный историк раскрыл, откуда могут расти ноги загадочной «радиостанции Судного дня»

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76, которая в народе известна как «жужжалка», может быть любительским проектом. Таким мнением поделился военный историк Юрий Кнутов в беседе с RT .

Он усомнился, что это военная радиостанция, поскольку тогда бы она работала на определённой частоте и была недоступна для широкого круга слушателей. Кроме того, он напомнил о суперкомпьютере разведывательного альянса «Пять глаз», в котором состоят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США. Он за считаные секунды может расшифровать различные сигналы, телефонные разговоры и переговоры. Поэтому смысла передавать секретную информацию через УВБ-76 нет никакого.