Life.ru узнал, что за душой у скандального многожёнца Сухова из интервью Саши Сулим
Бизнес многожёнца Сухова приносит ему от 150 до 200 тысяч рублей в месяц
Многожёнец Иван Сухов. Обложка © VK / Иван Сухов
Скандальный многожёнец Иван Сухов в интервью блогерше Саше Сулим утверждал, что своим бизнесом обеспечивает благополучную жизнь всей своей большой семье. Life.ru проверил эти заявления и выяснил, что в предпринимательской деятельности «патриарха» всё не так радужно, как он хочет показать.
По словам Ивана, в настоящее время он с тремя жёнами и 14 детьми проживает в трёхкомнатной квартире площадью 70 квадратов в московской Некрасовке на улице Вертолётчиков, где прописан он и его единственная официальная супруга Наталья Сухова. Личная комната в этом жилище есть только у отца семейства. Сухов говорил, что сейчас тратит на семью 75 тысяч рублей в месяц, но зарабатывает больше, а ещё имеет в собственности несколько квартир и строит большой дом. Стройка, судя по тому, что он рассказывает о ней не первый год, затягивается. Также в семье есть по меньшей мере один автомобиль — «УАЗ-Патриот».
Стоит отметить, что за последние несколько лет Федеральная служба судебных приставов постоянно заводит в отношении Ивана Сухова исполнительные производства на суммы в 20-40 тысяч рублей в среднем. Обычно они через некоторое время пропадают. Впрочем, два остаются до сих пор: первое от 2017 года на сумму 4291 рубль от судебного участка в Чувашии и второе от 2020 года на семь тысяч рублей в Нижнем Новгороде.
Сам Сухов рассказывал, что когда-то зарабатывал хорошие деньги, продавая картошку. Если и так, то официально бизнес он не оформлял — записей в российских реестрах об этом нет. Первое легальное предприятие по продаже текстильных изделий он открыл в 2004 году и занимался этим до 2011-го. В 2012 году Иван приобрёл маленькую — 0,08% — долю в петербургской строительной компании «Домин». Вряд ли на ней удалось хорошо заработать: в 2014-15 годах организация почти не действовала, а в 2016-м была закрыта. В тот же период Сухов продал два авто: внедорожник Hummer H2 и Ford Mondeo. Про «Гелендваген», о котором он рассказывал в интервью, не удалось найти никакой информации. А в родном городе Ивана Александрове (Владимирской области) на его имя зарегистрирована квартира в аварийном деревянном доме 1936 года постройки, в некоторых списках здание определено под снос.
В настоящее имя Сухов действительно владеет бизнесом — ООО «Преображение» с регистрацией всё в том же Александрове. Половина предприятия принадлежит партнёру. Судя по налоговым документам можно предположить, что бизнес приносит многожёнцу от 150 до 200 тысяч рублей.
Напомним, многожёнец Иван Сухов приобрёл скандальную известность после интервью блогерше Саше Сулим. В нём он рассказал о своём необычном отношении к женщинам, выращивании детей «на заказ» и назвал себя «маленьким президентиком в своей стране». Life.ru публиковал большой материал, где собрано всё, что известно об этом необычном гражданине.