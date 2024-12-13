Life.ru узнал, что за душой у скандального многожёнца Сухова из интервью Саши Сулим

Скандальный многожёнец Иван Сухов в интервью блогерше Саше Сулим утверждал, что своим бизнесом обеспечивает благополучную жизнь всей своей большой семье. Life.ru проверил эти заявления и выяснил, что в предпринимательской деятельности «патриарха» всё не так радужно, как он хочет показать.

По словам Ивана, в настоящее время он с тремя жёнами и 14 детьми проживает в трёхкомнатной квартире площадью 70 квадратов в московской Некрасовке на улице Вертолётчиков, где прописан он и его единственная официальная супруга Наталья Сухова. Личная комната в этом жилище есть только у отца семейства. Сухов говорил, что сейчас тратит на семью 75 тысяч рублей в месяц, но зарабатывает больше, а ещё имеет в собственности несколько квартир и строит большой дом. Стройка, судя по тому, что он рассказывает о ней не первый год, затягивается. Также в семье есть по меньшей мере один автомобиль — «УАЗ-Патриот».

Стоит отметить, что за последние несколько лет Федеральная служба судебных приставов постоянно заводит в отношении Ивана Сухова исполнительные производства на суммы в 20-40 тысяч рублей в среднем. Обычно они через некоторое время пропадают. Впрочем, два остаются до сих пор: первое от 2017 года на сумму 4291 рубль от судебного участка в Чувашии и второе от 2020 года на семь тысяч рублей в Нижнем Новгороде.

Сам Сухов рассказывал, что когда-то зарабатывал хорошие деньги, продавая картошку. Если и так, то официально бизнес он не оформлял — записей в российских реестрах об этом нет. Первое легальное предприятие по продаже текстильных изделий он открыл в 2004 году и занимался этим до 2011-го. В 2012 году Иван приобрёл маленькую — 0,08% — долю в петербургской строительной компании «Домин». Вряд ли на ней удалось хорошо заработать: в 2014-15 годах организация почти не действовала, а в 2016-м была закрыта. В тот же период Сухов продал два авто: внедорожник Hummer H2 и Ford Mondeo. Про «Гелендваген», о котором он рассказывал в интервью, не удалось найти никакой информации. А в родном городе Ивана Александрове (Владимирской области) на его имя зарегистрирована квартира в аварийном деревянном доме 1936 года постройки, в некоторых списках здание определено под снос.

В настоящее имя Сухов действительно владеет бизнесом — ООО «Преображение» с регистрацией всё в том же Александрове. Половина предприятия принадлежит партнёру. Судя по налоговым документам можно предположить, что бизнес приносит многожёнцу от 150 до 200 тысяч рублей.