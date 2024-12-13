Life.ru узнал, какие льготы от государства получает многоженец Иван Сухов

«Армия» многоженца Ивана Сухова, интервью которого стало вирусным, может получать помощь от региональных и федеральных властей. Как сообщила Life.ru юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Ноженко для этого обладателю 30 детей и его нескольким жёнам нужно получить статус многодетных родителей. Хоть официально у мужчины одна супруга, остальные его «объекты любви» могут рассчитывать на пособия за трёх и более детей.

«С точки зрения законодательства в одной квартире проживают три семьи, каждая из которых в зависимости от количества детей и материального обеспечения имеет право на получение различного рода мер поддержки. При этом матери, не состоящие в зарегистрированном браке с отцом детей, могут получать ежемесячное пособие, если их признают малоимущими», — рассказала юрист.

По словам специалиста, Сухов и его семья могут рассчитывать на целый набор финансовых радостей от государства: единовременные, ежемесячные и даже ежегодные денежные выплаты. Им также полагаются различные льготы, такие как возмещение за жильё и коммуналку, бесплатные поездки в общественном транспорте и обучение детей в вузах.

Также женщины, которые родили более 10 детей, могут рассчитывать на дополнительные надбавки к пенсии, бесплатное медицинское обслуживание, включая даже сложные стоматологические процедуры и прочие прелести. Ноженко отметила, что если сложить все пособия для матерей, то они теоретически могут не работать. Правда, в таком случае шиковать им не придётся.