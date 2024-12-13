Маленький император. Как на самом деле живёт скандальный "заводчик детей" и адепт многожёнства Иван Сухов Соцсети порвало интервью Ивана Сухова, исповедующего многожёнство, явно потребительское отношение к женщине и выращивание невест "на заказ". Он утверждает, что обеспечивает достойную жизнь трём жёнам и 14 детям, но всё похоже на то, что это они содержат его. 12 декабря, 21:15 Иван Сухов, который называет себя многоженцем. Обложка © YouTube

Ферма по производству детей

Большой резонанс в Интернете вызвало интервью блогерши Саши Сулим, которое она взяла у российского многоженца — 40-летнего уроженца Владимирской области Ивана Сухова, который, по его словам, имеет 30 детей от 12 женщин и ставит себе цель родить ещё 20. Многие подписчики требуют отправить это видео в Следственный комитет и органы опеки, поскольку, по их мнению, образ жизни такого «папаши» может калечить психику его детей.

Как рассказал Иван, сейчас он живёт с тремя жёнами и 14 детьми в трёшке площадью 70 квадратов. При этом своя комната есть только у главы семейства. На свою нынешнюю семью тратит 75 тысяч рублей в месяц, хотя, по его словам, зарабатывает больше и владеет несколькими квартирами.

В ходе беседы герой сюжета хвастается, что сам решает, когда и с кем из жён ему заниматься сексом, а они это безропотно принимают. Воспитывает детей Иван в строгости: определяет, какие фильмы и мультфильмы они могут смотреть, за плохое поведение наказывает ремнём, а иногда даже устраивает проверки: например, оставляет деньги на видном месте, а если кто-то их потратил, за этим следует наказание.

Дети обучаются исключительно дома — чтобы избежать дурного влияния улицы. Однако самое странное в семье касается его дочерей — их многоженец, по его же собственным словам, растит чуть ли не на заказ. К нему в семью приходят люди из круга их общих интересов и «заказывают» себе или своим детям невесту уже спустя несколько лет после её рождения. Когда же девочка достигает возраста согласия — её отправляют женой (однозначно не единственной) в другие семьи. Именно этот эпизод из жизни Сухова вызвал самую негативную реакцию публики.

— Я маленький президентик в своей стране. В семье есть главный и ответственный — вся ответственность на мне, потому что я имеющий власть, — говорит в интервью Иван.

Блогер Саша Сулим взяла интервью у российского многоженца — 40-летнего уроженца Владимирской области Ивана Сухова. Фото © YouTube

Как сейчас живёт Иван Сухов

Life.ru изучил бизнес-деятельность Ивана Сухова и сверился с его собственными словами о благополучии его семейства. Кажется, жизнь лихого многоженца вовсе не так зажиточна, как он хотел бы представить.

Сейчас Иван и его единственная официальная жена Наталья Сухова зарегистрированы в Москве на улице Вертолётчиков — это район Некрасовка в ЮВАО, рядом с подмосковными Люберцами. В семье есть как минимум одна машина — это отечественный «УАЗ-Патриот».

В Некрасовке в их распоряжении находится квартира площадью 69,5 квадратного метра, в которой, по словам, Сухова, и живут он, трое его жён и 14 детей. Сухов рассказывает, что находится в процессе строительства большого дома. Об этом он говорит уже далеко не первый год — стройка, если она есть, имеет все черты долгостроя.

Интересно, что в последние годы в отношении многоженца ФССП регулярно заводит исполнительные производства на в общем небольшие суммы — 20–40 тысяч рублей. Через какое-то время они пропадают. Но есть два из них, висящие уже много лет: первое тянется ещё с 2017 года — оно на сумму всего 4291 рубль. Судя по адресу судебного участка, у Сухова были какие-то дела в Чувашии. Второе — на семь тысяч — открыто в 2020 году в Нижнем Новгороде. Похоже, коммерсант не очень любит платить по счетам.

Долги Ивана Сухова висят на нём ещё с 2017 года. Фото © fssp.gov.ru

Какой бизнес был у Ивана Сухова

Как рассказывал сам Иван Сухов, большие деньги он зарабатывал на продаже картошки. Похоже, занимался он ею неофициально — не оформляя бизнес в соответствии с российским законодательством. Первый легальный проект у него появился в 2004 году: это был ИП всего с одним видом деятельности — розничная торговля текстильными изделиями. Дело просуществовало до 2011 года.

В 2012 году Сухов стал владельцем крохотной доли (всего 0,08%) строительной компании «Домин», расположенной в Санкт-Петербурге. Похоже, новый собственник на этом мог потерять деньги: фирма с уставным капиталом 12 миллионов рублей фактически не работала уже в 2014–2015 годах, а в 2016-м уже была ликвидирована ФНС как недействующая.

В то же время Иван Сухов продал два автомобиля: дорогой внедорожник Hummer H2, о котором он рассказывал в интервью, и Ford Mondeo. А вот следов престижного «гелика», о владении которым говорил многоженец, Life.ru так и не обнаружил. В родном Александрове во Владимирской области многоженец регистрировался в квартире аварийного деревянного дома 1936 года постройки, который сейчас в местных реестрах определён под снос. Возможно, это именно то жильё, которое Сухов (по его же словам) сдаёт в аренду.

Чем занимается сейчас многоженец

У Сухова действительно есть бизнес — ООО «Преображение», зарегистрированное во Владимирской области, в родном для мужчины Александрове. Фирмой он владеет пополам со своим бизнес-партнёром. В их команде официально числилось шесть человек.

Согласно ОКВЭД, совладельцы в основном занимаются ремонтом бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря. Впрочем, если смотреть вывеску на здании, где находится офис «Преображения», можно увидеть, что под той же крышей работает ещё и агентство недвижимости.

В начале этого года в базе СПАРК появилась информация о количестве уплаченных налогов за 2023 год — 508 тысяч рублей. Учитывая, что бизнес работает на «упрощёнке» и налоговая ставка во Владимирской области для таких предприятий составляет 9%, — бизнес в том году мог принести около 5–5,5 миллиона рублей.

Из этой суммы, вероятно, нужно вычесть зарплаты сотрудников, а остаток поделить на двоих собственников. Таким образом, можно осторожно предположить, что месячный доход Ивана Сухова от этого дела очень примерно может колебаться в пределах 100–150 тысяч рублей. Для семьи в почти 20 человек — это почти ничего.

Большая семья Ивана Сухова. Фото © VK / Иван Сухов

Сам многоженец убеждает, что им на всё хватает, ведь всеми семейными тратами заведует только он. Он сам по своему усмотрению покупает домочадцам одежду и продукты. Всегда торгуется или выбирает не самое дорогое. По его словам, на семью в месяц он выделяет строго 75 тысяч рублей — и ни копейки больше. Этого, дескать, хватает.

Женская доля

Как рассказывал в интервью Иван Сухов, своим жёнам он запрещает работать: мол, зачем? Супруга должна работать дома — сидеть с детьми, готовить, убирать. А мужчина — добывать пропитание. На деле именно неработающие женщины многоженца могут обеспечивать ему весьма неплохой (если даже не основной) доход.

В первую очередь это материнский капитал. Для семей с одним ребёнком, родившимся с 1 января 2020 года, размер материнского капитала в 2024 году составляет 630 380,78 рубля. Для семей с двумя детьми, где оба ребёнка родились до 2020 года, семейный капитал составляет также 630 380,78 рубля. Для семей с двумя детьми, где первый ребёнок родился с 1 января 2020 года, а потом появился ещё и второй ребёнок, размер семейного капитала составит 630 380,78 рубля на первого ребёнка плюс 202 643,96 рубля на второго. Для семей с двумя детьми, где первый ребёнок родился до 2020 года, а второй в 2020 году и позже, выплата на второго ребёнка составит 833 024,74 рубля. И для семей, в которых первый и второй ребёнок появились до 2007 года, а третий в 2020 году или позже, выплата на третьего ребёнка составит 833 024,74 рубля.

Поскольку семейство многоженца живёт в Москве, стоит привести те суммы, которые выделяет на поддержку многодетных родителей столичная администрация.

Размер единовременной выплаты в 2024 году зависит от количества детей в семье: на первого ребёнка платят 7293 рубля, на второго и последующих детей — 19 223 рубля. Чтобы получить выплату, один из родителей должен иметь постоянную регистрацию в Москве, а ребёнок родиться в Москве.

Ежемесячное пособие положено семьям с постоянной регистрацией и детьми от трёх до восьми лет. Размер пособия зависит от величины прожиточного минимума в Москве и может составлять: 50% — 12 939 рублей, 75% — 19 409 рублей или 100% — 25 879 рублей. Кроме того, если обоим родителям на момент рождения ребёнка не исполнилось 36 лет и доход семьи на одного человека не больше прожиточного минимума, город доплатит за первого ребёнка 113 310 рублей, за второго — 158 634 рубля, за третьего и последующих — 226 620 рублей.

Таким образом, общие выплаты трём женщинам и 14 детям Ивана Сухова могут исчисляться миллионами.

Какие ещё льготы есть у семьи

Как сообщила Life.ru юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Ноженко, большое семейство Сухова может получать серьёзную помощь от региональных и федеральных властей как льготники. Для этого нужно получить статус многодетных родителей. При этом получается так, что этот статус получают как сам Иван с официальной женой Натальей, так и каждая его женщина, родившая более трёх детей.

— С точки зрения законодательства в одной квартире проживают три семьи, каждая из которых в зависимости от количества детей и материального обеспечения имеет право на получение различного рода мер поддержки, — говорит Екатерина Ноженко. — При этом матери, не состоящие в зарегистрированном браке с отцом детей, могут получать ежемесячное пособие, если их признают малоимущими.

По словам юриста, Сухов и его семейство могут рассчитывать на единовременные, ежемесячные и ежегодные денежные выплаты от государства на оказание им натуральной помощи, на возмещение расходов, связанных с ростом стоимости жизни, на различные льготы в виде, например, компенсации стоимости жилья и услуг ЖКХ, бесплатного проезда в общественном транспорте, обучения в вузах для детей.

Кроме того, женщины, родившие более 10 детей, получают дополнительные надбавки к пенсии, бесплатное медицинское обслуживание, включая дорогостоящую стоматологию и т.д.

— Наверное, можно не работать, получая все эти меры поддержки, — говорит юрист. — Однако в этом случае жизнь семьи вряд ли будет в достаточной мере обеспеченной.

Фото © YouTube Нужно ли вмешательство органов опеки и правоохранительных органов в такую семью? 0 Обязательно, потому что многожёнство в России запрещено Если в такой семье нет насилия, алкоголизма и криминала, то и повода нет Я думаю, он просто всё это придумал для хайпа

Авторы Евгений Кузнецов