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18 декабря, 05:30

Многоженец Иван Сухов попал под проверку после скандального интервью

SHOT: Многоженца Сухова проверит московский уполномоченный по правам ребёнка

Многожёнец Иван Сухов. Обложка © VK / Иван Сухов

Многожёнец Иван Сухов. Обложка © VK / Иван Сухов

Семья многоженца Ивана Сухова, который живёт с тремя жёнами и 14 детьми, станет объектом проверки московского уполномоченного по правам ребёнка. По данным SHOT, после скандального интервью его с супругами требуют проверить на соблюдение прав детей.

Омбудсмена просят выяснить, комфортно ли малышам жить на 70 квадратных метрах и не лишает ли их Иван возможности нормально социализироваться, запрещая посещать школу, чтобы оградить от негативного влияния. Кроме того, зрителей интервью возмутило то, что детей готовят к будущему в многожёнстве: девочек обучают стать вторыми или третьими жёнами, а мальчиков — многоженцами. Обращение с просьбой о проверке семьи уже направлено уполномоченному по правам ребёнка в Москве.

«Президентик в маленькой стране», как он сам себя называет, утверждает, что вся его семья помещается в трёхкомнатной квартире в Москве, где отдельная комната только у него. Сухов спит с разными жёнами по желанию, отрицает использование презервативов и мечтает иметь 50 детей. Иван также рассказал, что тратит на семью 75 тысяч рублей в месяц и запрещает жёнам без его разрешения покупать даже простые вещи, такие как вода или мороженое.

По словам многоженца, его семья счастлива и не испытывает нужды. По информации SHOT, у него нет недвижимости в столице: зарегистрированы только участок и квартира во Владимирской области, а также «УАЗ-Патриот». Ранее приставы пытались взыскать с него штраф, но не нашли ни имущества, ни доходов. Также у Сухова есть ООО «Преображение», занимающееся ремонтом бытовых приборов, однако с 2021 года отсутствует отчётность по доходам. Он также отмечает, что семье очень помогают выплаты на детей.

Life.ru узнал, какие льготы от государства получает многоженец Иван Сухов
Life.ru узнал, какие льготы от государства получает многоженец Иван Сухов

Многоженец Иван Сухов стал объектом общественного внимания после своего интервью с блогершей Сашей Сулим. Life.ru подготовил обширный материал, в котором собраны все известные о нём факты. В настоящее время Сухов живёт с тремя жёнами и 14 детьми, утверждая, что успешно обеспечивает свою «семью» благодаря бизнесу во Владимирской области.

Наталья Афонина
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