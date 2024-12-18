Многоженец Иван Сухов попал под проверку после скандального интервью

Семья многоженца Ивана Сухова, который живёт с тремя жёнами и 14 детьми, станет объектом проверки московского уполномоченного по правам ребёнка. По данным SHOT, после скандального интервью его с супругами требуют проверить на соблюдение прав детей.

Омбудсмена просят выяснить, комфортно ли малышам жить на 70 квадратных метрах и не лишает ли их Иван возможности нормально социализироваться, запрещая посещать школу, чтобы оградить от негативного влияния. Кроме того, зрителей интервью возмутило то, что детей готовят к будущему в многожёнстве: девочек обучают стать вторыми или третьими жёнами, а мальчиков — многоженцами. Обращение с просьбой о проверке семьи уже направлено уполномоченному по правам ребёнка в Москве.

«Президентик в маленькой стране», как он сам себя называет, утверждает, что вся его семья помещается в трёхкомнатной квартире в Москве, где отдельная комната только у него. Сухов спит с разными жёнами по желанию, отрицает использование презервативов и мечтает иметь 50 детей. Иван также рассказал, что тратит на семью 75 тысяч рублей в месяц и запрещает жёнам без его разрешения покупать даже простые вещи, такие как вода или мороженое.