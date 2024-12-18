Многоженец Иван Сухов попал под проверку после скандального интервью
SHOT: Многоженца Сухова проверит московский уполномоченный по правам ребёнка
Многожёнец Иван Сухов. Обложка © VK / Иван Сухов
Семья многоженца Ивана Сухова, который живёт с тремя жёнами и 14 детьми, станет объектом проверки московского уполномоченного по правам ребёнка. По данным SHOT, после скандального интервью его с супругами требуют проверить на соблюдение прав детей.
Омбудсмена просят выяснить, комфортно ли малышам жить на 70 квадратных метрах и не лишает ли их Иван возможности нормально социализироваться, запрещая посещать школу, чтобы оградить от негативного влияния. Кроме того, зрителей интервью возмутило то, что детей готовят к будущему в многожёнстве: девочек обучают стать вторыми или третьими жёнами, а мальчиков — многоженцами. Обращение с просьбой о проверке семьи уже направлено уполномоченному по правам ребёнка в Москве.
«Президентик в маленькой стране», как он сам себя называет, утверждает, что вся его семья помещается в трёхкомнатной квартире в Москве, где отдельная комната только у него. Сухов спит с разными жёнами по желанию, отрицает использование презервативов и мечтает иметь 50 детей. Иван также рассказал, что тратит на семью 75 тысяч рублей в месяц и запрещает жёнам без его разрешения покупать даже простые вещи, такие как вода или мороженое.
По словам многоженца, его семья счастлива и не испытывает нужды. По информации SHOT, у него нет недвижимости в столице: зарегистрированы только участок и квартира во Владимирской области, а также «УАЗ-Патриот». Ранее приставы пытались взыскать с него штраф, но не нашли ни имущества, ни доходов. Также у Сухова есть ООО «Преображение», занимающееся ремонтом бытовых приборов, однако с 2021 года отсутствует отчётность по доходам. Он также отмечает, что семье очень помогают выплаты на детей.
Многоженец Иван Сухов стал объектом общественного внимания после своего интервью с блогершей Сашей Сулим. Life.ru подготовил обширный материал, в котором собраны все известные о нём факты. В настоящее время Сухов живёт с тремя жёнами и 14 детьми, утверждая, что успешно обеспечивает свою «семью» благодаря бизнесу во Владимирской области.