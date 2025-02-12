«Хочется посочувствовать Зеленскому»: В Совфеде отреагировали на разговор Путина и Трампа

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров специально для Life.ru прокомментировал телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Сенатор отметил, что лидеры двух крупнейших мировых держав находятся не в конфронтации, как это было при бывшем президенте США Джо Байдене.

Они вступили в прямой телефонный контакт, видимо, уже не в первый раз, хотя я точно не знаю. Но самое главное, как сообщается, разговор был продолжительным — около полутора часов, что очень много. Уже примерно понятно, какие темы обсуждались. Владимир Джабаров Сенатор

По мнению сенатора, приглашение республиканца в Москву говорит о том, что Путин понял, что хозяин Белого дома не против посетить столицу России. Это был бы хороший шаг для примирения двух держав и для возобновления процесса разрядки, уверен собеседник Life.ru.

«В последние годы ситуация просто катастрофически ухудшалась, а сейчас есть надежда, что железной волей двух руководителей удастся остановить деградацию отношений в мире. Поэтому я думаю, что это позитивный шаг, который имеет определённое значение», — дополнил Джабаров.

Он также рассказал, чем примечательно освобождение американца Марка Фогеля, осуждённого на 14 лет за наркоконтрабанду. Во-первых, сам президент США встретил его и выразил слова благодарности, что отличается от нашей практики. Во-вторых, впервые обмен заключённого произошёл не на нейтральной территории.

«Мы передали американца, подразумевая, что через какое-то время американская сторона вернёт российского гражданина, находящегося в заключении в США. Это говорит о том, что уровень доверия между лидерами повысился», — подчеркнул Джабаров.