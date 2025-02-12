В Кремле заявили, что американца Фогеля освободили в обмен на россиянина

Осуждённый в России и освобождённый накануне американец Марк Фогель был обменян на заключённого в США россиянина. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как ранее мы и сообщали, в последнее время по линии соответствующих ведомств была интенсифицирована работа, были контакты. И результатом этих контактов стало освобождение Фогела, а также одного из граждан Российской Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в США», — отметил представитель Кремля.