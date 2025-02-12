В Кремле заявили, что американца Фогеля освободили в обмен на россиянина
Песков: Фогель освобождён в обмен на россиянина
Дональд Трамп и Марк Фогель. Обложка © X / President Donald J. Trump
Осуждённый в России и освобождённый накануне американец Марк Фогель был обменян на заключённого в США россиянина. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Как ранее мы и сообщали, в последнее время по линии соответствующих ведомств была интенсифицирована работа, были контакты. И результатом этих контактов стало освобождение Фогела, а также одного из граждан Российской Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в США», — отметил представитель Кремля.
Песков анонсировал, что на днях россиянин вернётся на родину. Его имя назовут, когда он уже будет в РФ.
Напомним, что экс-сотрудника посольства США Марка Фогеля арестовали в Москве по подозрению в перевозке и хранении наркотиков в конце января 2022 года. Его осудили на 14 лет. А 11 февраля 2025-го Белый дом сообщил об освобождении и скором прибытии Фогеля на родину. Трамп заявил, что Россия отнеслась к Штатам «очень хорошо», пойдя на такой шаг. Прилетев на родину, американец принялся целовать землю, а после сразу встретился с новым президентом США. Трамп также анонсировал освобождение ещё одного американца, осуждённого за рубежом.