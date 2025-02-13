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12 февраля, 21:30

Трамп назвал возможное место встречи с Путиным, и это не Москва или Вашингтон

Трамп заявил о намерении провести первую встречу с Путиным в Саудовской Аравии

Дональд Трамп заявил, что его первая встреча с российским коллегой Владимиром Путиным может состояться в Саудовской Аравии. Об этом президент США сообщил, выступая в Овальном кабинете Белого дома.

Ранее в ходе первого телефонного разговора лидеры двух держав также договорились о взаимных визитах в Россию и Соединённые Штаты. Впрочем, администрация президента США пока не в курсе предварительных условий этих поездок.

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Напомним, что Путин и Трамп беседовали 1,5 часа, посвятив разговор актуальным международным проблемам. Затем президент США созвонился с Владимиром Зеленским, но их созвон не оказался продолжительным.

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Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Тимур Хингеев
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