Белый дом не в курсе предварительных условий взаимных визитов Трампа и Путина

Администрация американского лидера не проинформирована о том, на каких условиях могут состояться взаимные визиты Дональда Трампа и Владимира Путина в Россию и Соединённые Штаты. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Я не знаю о таких условиях, но это не значит, что их нет», — ответила она на соответствующий вопрос журналистов в рамках брифинга.