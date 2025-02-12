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12 февраля, 19:17

Белый дом не в курсе предварительных условий взаимных визитов Трампа и Путина

Администрация американского лидера не проинформирована о том, на каких условиях могут состояться взаимные визиты Дональда Трампа и Владимира Путина в Россию и Соединённые Штаты. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Я не знаю о таких условиях, но это не значит, что их нет», — ответила она на соответствующий вопрос журналистов в рамках брифинга.

Индекс Мосбиржи ускорил рост после разговора Путина и Трампа
Индекс Мосбиржи ускорил рост после разговора Путина и Трампа

Президенты двух держав договорились о поочерёдных госвизитах 12 февраля, когда состоялись их первые продолжительные телефонные переговоры. Путин и Трамп беседовали около полутора часов, обсудив ситуацию на Украине, Ближний Восток, ядерную программу Ирана и двусторонние отношения.

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kremlin.ru

Илья Пушкарев
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