Белый дом не в курсе предварительных условий взаимных визитов Трампа и Путина
Администрация американского лидера не проинформирована о том, на каких условиях могут состояться взаимные визиты Дональда Трампа и Владимира Путина в Россию и Соединённые Штаты. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Я не знаю о таких условиях, но это не значит, что их нет», — ответила она на соответствующий вопрос журналистов в рамках брифинга.
Президенты двух держав договорились о поочерёдных госвизитах 12 февраля, когда состоялись их первые продолжительные телефонные переговоры. Путин и Трамп беседовали около полутора часов, обсудив ситуацию на Украине, Ближний Восток, ядерную программу Ирана и двусторонние отношения.