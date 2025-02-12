Трамп заявил, что условился с Путиным об обменах визитами
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонной беседы условился с российским лидером Владимиром Путиным об обменах государственными визитами.
«Мы договорились очень тесно сотрудничать, это включает визиты в наши страны», — написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social.
Напомним, Путин и Трамп провели первый телефонный разговор 12 февраля. Президенты говорили почти полтора часа, обсуждался обмен граждан РФ и США, тема Украины, ближневосточного урегулирования, иранской ядерной программы, а также развития двусторонних отношений. Подробнее читайте на Life.ru.
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ТАСС/Михаил Метцель