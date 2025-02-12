Индекс Мосбиржи ускорил рост после разговора Путина и Трампа
Индекс Мосбиржи впервые с июля 2024 года превысил 3 100 пунктов
Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) впервые с 9 июля 2024 года превысил 3 100 пунктов на вечерней торговой сессии, об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Показатель вырос на фоне проведённого телефонного разговора между президентом России Владимиром Путин и его американским коллегой Дональдом Трампом.
На 20:22 по московскому времени индекс Мосбиржи рос на 2,92% — до 3 106,04 пункта. А к 20:27 (также московское время) индекс ускорил рост и находился на уровне 3 117,17 пункта (+3,29 процента).
Напомним, что ранее Путин и Трамп 1,5 часа беседовали по телефону и обсуждали Украину. Республиканец высказался за скорейшую остановку боевых действий и решения проблемы мирными средствами. Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с ним, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров. Президент РФ также поддержал тезис американского коллеги о совместном сотрудничестве.
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