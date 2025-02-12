Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 февраля, 18:28

Индекс Мосбиржи ускорил рост после разговора Путина и Трампа

Индекс Мосбиржи впервые с июля 2024 года превысил 3 100 пунктов

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) впервые с 9 июля 2024 года превысил 3 100 пунктов на вечерней торговой сессии, об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Показатель вырос на фоне проведённого телефонного разговора между президентом России Владимиром Путин и его американским коллегой Дональдом Трампом.

На 20:22 по московскому времени индекс Мосбиржи рос на 2,92% — до 3 106,04 пункта. А к 20:27 (также московское время) индекс ускорил рост и находился на уровне 3 117,17 пункта (+3,29 процента).

Путин пригласил Трампа в Москву
Путин пригласил Трампа в Москву

Напомним, что ранее Путин и Трамп 1,5 часа беседовали по телефону и обсуждали Украину. Республиканец высказался за скорейшую остановку боевых действий и решения проблемы мирными средствами. Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с ним, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров. Президент РФ также поддержал тезис американского коллеги о совместном сотрудничестве.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Miha Creative

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Новости экономики
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar