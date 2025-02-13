«Смогут договориться»: Найдено предсказание Жириновского о переговорах Путина и Трампа
Жириновский предсказывал переговоры Путина и Трампа
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский ещё при жизни предсказал переговоры между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В программе Владимира Соловьёва он спрогнозировал, что американский лидер посетит Москву, где будет достигнуто соглашение о включении Новороссии, Крыма и Донбасса в состав России, а Украине будут переданы Львов и ещё пять районов.
«Будет встреча «Путин и Трамп», и они смогут договориться. Это будет отличное достижение. Корейцы — всё-таки это Дальний Восток, сирийцы — Ближний Восток. Украина — это Львов и пять районов. Мы отделяем её, и она в НАТО входит и в Евросоюз — куда хотят. Но вся Новороссия будет под российским флагом, как Крым и Донбасс», — подчеркнул Жириновский.
Тогда политик выразил уверенность, что Трамп разрешит три конфликта и трижды получит Нобелевскую премию мира. Жириновский также предсказывал, что у республиканца сложатся хорошие отношения с Россией, в то время как Европу он будет «душить», поскольку она ему «ненавистна».
Напомним, вчера, 12 февраля, состоялся первый после переизбрания Трампа разговор президентов РФ и США. Лидеры обсуждали Украину. Американский глава отметил, что спор нужно решить мирно. Путин же напомнил, что необходимо искоренить первоисточник всех проблем и согласился, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров. Также президент РФ пригласил американского коллегу в Москву. В Кремле отметили, что положительно оценивают позицию новой администрации США и готовы быстро организовать встречу на территории РФ.
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