«Смогут договориться»: Найдено предсказание Жириновского о переговорах Путина и Трампа

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский ещё при жизни предсказал переговоры между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В программе Владимира Соловьёва он спрогнозировал, что американский лидер посетит Москву, где будет достигнуто соглашение о включении Новороссии, Крыма и Донбасса в состав России, а Украине будут переданы Львов и ещё пять районов.