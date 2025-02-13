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13 февраля, 14:41

Экс-премьер Украины раскрыл Life.ru, почему Зеленский внезапно отказался от данного Трампу обещания

Азаров: Зеленский не мог так быстро заключить сделку с США по металлам

В СМИ распространяется информация о некоем плане или соглашении по передаче Владимиром Зеленским США редкоземельных металлов с территории Украины за военную помощь, однако в реальности подобное невозможно. Об этом Life.ru заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Я скажу, что никакого соглашения, по сути дела, быть не могло. Чтобы подготовить какое-то соглашение, необходимо было изучить вопрос: какие месторождения, сколько там на их балансе находится запасов, как их вскрывать.

Николай Азаров

Бывший премьер-министр Украины

Я скажу, что никакого соглашения, по сути дела, быть не могло. Чтобы подготовить какое-то соглашение, необходимо было изучить вопрос: какие месторождения, сколько там на их балансе находится запасов, как их вскрывать.
Я скажу, что никакого соглашения, по сути дела, быть не могло. Чтобы подготовить какое-то соглашение, необходимо было изучить вопрос: какие месторождения, сколько там на их балансе находится запасов, как их вскрывать.

По мнению бывшего премьер-министра Украины, речь, скорее всего, идёт о некоем предварительном соглашении или рамочном документе. Он подчеркнул, что настоящий договор должен быть крайне сложным и серьёзным, поэтому его внезапное появление вызывает сомнения.

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Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Украина обязана обеспечить безопасность американских инвестиций, поскольку «в какой-то момент может оказаться под контролем России». В качестве условия он потребовал от Киева доступ к запасам редкоземельных металлов, Зеленский сначала согласился на условия Трампа. Однако вскоре экс-комик отказался подписывать соглашение по ископаемым.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Ольга Годуненко
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