Эстония захотела продать США свои ресурсы вслед за Украиной

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил о готовности Таллина предоставить Соединённым Штатам доступ к своим редкоземельным металлам в обмен на помощь. Такое предложение дипломат сделал в интервью телерадиокомпании ERR.

«Это в наших интересах. Это не в интересах Америки, а в наших интересах...», — отметил Цахкна.

По мнению главы эстонской дипломатии, договорённость с Белым домом не только укрепит экономические связи с США, но и позволит добиться дополнительных гарантий безопасности. Кроме того, министр назвал возможную сделку «смелым геополитическим шагом». Он также указал на высокий интерес американского бизнеса к ресурсам в Ида-Вирумаа, где расположены залежи фосфоритов и редкоземельных металлов.