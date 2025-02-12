Эстония захотела продать США свои ресурсы вслед за Украиной
Эстония предложила США редкоземельные металлы в обмен на помощь по примеру Киева
Маргус Цахкна. Обложка © X / Tsahkna
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил о готовности Таллина предоставить Соединённым Штатам доступ к своим редкоземельным металлам в обмен на помощь. Такое предложение дипломат сделал в интервью телерадиокомпании ERR.
«Это в наших интересах. Это не в интересах Америки, а в наших интересах...», — отметил Цахкна.
По мнению главы эстонской дипломатии, договорённость с Белым домом не только укрепит экономические связи с США, но и позволит добиться дополнительных гарантий безопасности. Кроме того, министр назвал возможную сделку «смелым геополитическим шагом». Он также указал на высокий интерес американского бизнеса к ресурсам в Ида-Вирумаа, где расположены залежи фосфоритов и редкоземельных металлов.
Напомним, что первым ископаемые собственного государства Штатам согласился продать Владимир Зеленский. Впрочем, предложение бывшего комика вряд ли заинтересует Дональда Трампа, уверены эксперты.