Мария Захарова прокомментировала планы Владимира Зеленского завлечь 18-летних украинцев в ВСУ при помощи «выгодных» спецконтрактов. Дипломат допустила, что инициатива Киева — часть сделки по цинку, намекнув на то, что солдат хоронят в цинковых гробах.

Напомним, что в недавнем интервью Reuters Зеленский сообщил о подготовке спецконтрактов с расширенными льготами для мужчин в возрасте от 18 до 24 лет. Также политик заявил агентству о готовности дать США редкоземельные полезные ископаемые Украины в обмен на гарантии безопасности.