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7 февраля, 23:45

«Часть сделки по цинку»: Захарова разгадала смысл жестоких планов Зеленского на 18-летних

Захарова: Попытка заманить 18-летних в ВСУ — часть сделки Зеленского по цинку

Мария Захарова прокомментировала планы Владимира Зеленского завлечь 18-летних украинцев в ВСУ при помощи «выгодных» спецконтрактов. Дипломат допустила, что инициатива Киева — часть сделки по цинку, намекнув на то, что солдат хоронят в цинковых гробах.

«Часть сделки по редкоземельному металлу — цинку», — написала официальный представитель МИД РФ.

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Напомним, что в недавнем интервью Reuters Зеленский сообщил о подготовке спецконтрактов с расширенными льготами для мужчин в возрасте от 18 до 24 лет. Также политик заявил агентству о готовности дать США редкоземельные полезные ископаемые Украины в обмен на гарантии безопасности.

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Тимур Хингеев
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