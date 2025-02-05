Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о продлении на Украине военного положения и всеобщей мобилизации ещё на 90 дней. Законопроект будет действовать с 8 февраля по 9 мая, сообщается на сайте Верховной рады.

Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине были введены 24 февраля 2022 года. С тех пор их неоднократно продлевали. Срок предыдущего продления истекает 7 февраля.

Ранее Верховная рада поддержала продление военного положения и мобилизации до 9 мая. Идею поддержали 315 депутатов, ни один не проголосовал против. 11 нардепов решили воздержаться от голосования. Кроме того, экс-комик выступил против президентских выборов до конца конфликта на Украине. По словам Зеленского, проведение выборов сейчас означало бы отмену военного положения, и солдаты были бы вынуждены покинуть поле боя.