Зеленский анонсировал набор 18-летних новобранцев в ряды ВСУ по спецконтрактам
Для жителей Украины в возрасте от 18 до 24 лет готовятся специальные контракты с расширенными льготами при поступлении на военную службу. Такой анонс в интервью Reuters озвучил Владимир Зеленский.
«Это специальный контракт. Будет много льгот, также предусмотрено очень высокое денежное обеспечение», — отметил политик.
Подробные условия инициативы Зеленский пообещал озвучить в ближайшие дни.
Ранее бывшему комику предрекли свержение при попытке мобилизовать 18-летних украинцев. В этом случае соотечественники тотчас же «снесут» политика, считают в Раде.
Обложка ©
Flickr / President Of Ukraine