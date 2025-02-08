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Регион
7 февраля, 22:35

Зеленский анонсировал набор 18-летних новобранцев в ряды ВСУ по спецконтрактам

Для жителей Украины в возрасте от 18 до 24 лет готовятся специальные контракты с расширенными льготами при поступлении на военную службу. Такой анонс в интервью Reuters озвучил Владимир Зеленский.

«Это специальный контракт. Будет много льгот, также предусмотрено очень высокое денежное обеспечение», — отметил политик.

Подробные условия инициативы Зеленский пообещал озвучить в ближайшие дни.

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Ранее бывшему комику предрекли свержение при попытке мобилизовать 18-летних украинцев. В этом случае соотечественники тотчас же «снесут» политика, считают в Раде.

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Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
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