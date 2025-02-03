Первый бой стал последним: 18-летний британец ликвидирован в зоне спецоперации

В зоне специальной военной операции (СВО) ликвидирован 18-летний боец из Великобритании при помощи российского беспилотника. Об этом сообщило издание The Sun.

«Он погиб в результате взрыва через несколько минут после своего первого задания», — говорится в публикации.

Молодой человек, житель города Хаддерсфилд в графстве Западный Йоркшир, отправился в зону СВО, когда ему было всего 17 лет. На момент гибели ему исполнилось 18. До этого он успел завершить двухгодичное обучение в сфере ухода за животными и охраны природных ресурсов.