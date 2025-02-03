Первый бой стал последним: 18-летний британец ликвидирован в зоне спецоперации
В зоне СВО ликвидировали 18-летнего наёмника из Великобритании
В зоне специальной военной операции (СВО) ликвидирован 18-летний боец из Великобритании при помощи российского беспилотника. Об этом сообщило издание The Sun.
«Он погиб в результате взрыва через несколько минут после своего первого задания», — говорится в публикации.
Молодой человек, житель города Хаддерсфилд в графстве Западный Йоркшир, отправился в зону СВО, когда ему было всего 17 лет. На момент гибели ему исполнилось 18. До этого он успел завершить двухгодичное обучение в сфере ухода за животными и охраны природных ресурсов.
Ранее военные в ДНР ликвидировали 19-летнего наёмника из Польши. Церемонию прощания посетили представители польского консульства и родители солдата, которые прибыли из Англии. Они признались, что не знали о решении сына вступить в ряды ВСУ. А на Запорожском направлении ВС РФ ликвидировали австрийского наёмника. Боец состоял в ультраправых группировках.
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