Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 февраля, 03:35

Первый бой стал последним: 18-летний британец ликвидирован в зоне спецоперации

В зоне СВО ликвидировали 18-летнего наёмника из Великобритании

В зоне специальной военной операции (СВО) ликвидирован 18-летний боец из Великобритании при помощи российского беспилотника. Об этом сообщило издание The Sun.

«Он погиб в результате взрыва через несколько минут после своего первого задания», — говорится в публикации.

Молодой человек, житель города Хаддерсфилд в графстве Западный Йоркшир, отправился в зону СВО, когда ему было всего 17 лет. На момент гибели ему исполнилось 18. До этого он успел завершить двухгодичное обучение в сфере ухода за животными и охраны природных ресурсов.

Появилось видео с последствиями удара ВС РФ по одесскому отелю с наёмниками
Появилось видео с последствиями удара ВС РФ по одесскому отелю с наёмниками

Ранее военные в ДНР ликвидировали 19-летнего наёмника из Польши. Церемонию прощания посетили представители польского консульства и родители солдата, которые прибыли из Англии. Они признались, что не знали о решении сына вступить в ряды ВСУ. А на Запорожском направлении ВС РФ ликвидировали австрийского наёмника. Боец состоял в ультраправых группировках.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Великобритания
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar