Появилось видео с последствиями удара ВС РФ по одесскому отелю с наёмниками
Военкоры показали разрушенную ударом ВС РФ гостиницу «Бристоль» в Одессе
На видео беспилотника попала частично разрушенная гостиница «Бристоль» в Одессе. Кадры с последствиями удара ВС РФ опубликовали в телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Гостиница «Бристоль» после удара ВС РФ. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
Крыша отеля сильно повреждена, а одна плита верхнего этажа обрушилась. Также в здании выбиты окна. По данным телеграм-канала, в момент удара в гостинице жили иностранные наёмники и военные советники стран НАТО.
«Среди людей, находившихся в эпицентре удара, в том числе и норвежские дипломатические представители», — сообщают военкоры.
Напомним, что отель содрогнулся от мощного взрыва 31 января. До этого было известно о британских наёмниках из элитного спецназа SAS, проживающих в гостинице. Владимир Зеленский в соцсетях подтвердил, что внутри гостиницы были иностранцы. Правда, экс-комик назвал их «дипломатическими представителями».
Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны