Появилось видео с последствиями удара ВС РФ по одесскому отелю с наёмниками

На видео беспилотника попала частично разрушенная гостиница «Бристоль» в Одессе. Кадры с последствиями удара ВС РФ опубликовали в телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Гостиница «Бристоль» после удара ВС РФ. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Крыша отеля сильно повреждена, а одна плита верхнего этажа обрушилась. Также в здании выбиты окна. По данным телеграм-канала, в момент удара в гостинице жили иностранные наёмники и военные советники стран НАТО.

«Среди людей, находившихся в эпицентре удара, в том числе и норвежские дипломатические представители», — сообщают военкоры.