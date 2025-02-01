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1 февраля, 15:06

Появилось видео с последствиями удара ВС РФ по одесскому отелю с наёмниками

Военкоры показали разрушенную ударом ВС РФ гостиницу «Бристоль» в Одессе

На видео беспилотника попала частично разрушенная гостиница «Бристоль» в Одессе. Кадры с последствиями удара ВС РФ опубликовали в телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Гостиница «Бристоль» после удара ВС РФ. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Крыша отеля сильно повреждена, а одна плита верхнего этажа обрушилась. Также в здании выбиты окна. По данным телеграм-канала, в момент удара в гостинице жили иностранные наёмники и военные советники стран НАТО.

«Среди людей, находившихся в эпицентре удара, в том числе и норвежские дипломатические представители», — сообщают военкоры.

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Напомним, что отель содрогнулся от мощного взрыва 31 января. До этого было известно о британских наёмниках из элитного спецназа SAS, проживающих в гостинице. Владимир Зеленский в соцсетях подтвердил, что внутри гостиницы были иностранцы. Правда, экс-комик назвал их «дипломатическими представителями».

Обложка ©

Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Алена Пенчугина
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