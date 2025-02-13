Зеленский кинул Трампа со сделкой по редкоземельным металлам

Владимир Зеленский не подписал соглашение, касающееся использования украинских месторождений американской стороной, которое министр финансов США Скотт Бессент привёз в Киев. Об этом сообщает CNN.

По информации издания, глава киевского режима выглядел «менее уверенно» на встрече с американским чиновником, так как надеялся на личную встречу с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения более широкой концепции мира.