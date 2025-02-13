Зеленский кинул Трампа со сделкой по редкоземельным металлам
CNN: Зеленский не подписал документы о сделке с США по полезным ископаемым
Владимир Зеленский не подписал соглашение, касающееся использования украинских месторождений американской стороной, которое министр финансов США Скотт Бессент привёз в Киев. Об этом сообщает CNN.
По информации издания, глава киевского режима выглядел «менее уверенно» на встрече с американским чиновником, так как надеялся на личную встречу с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения более широкой концепции мира.
«Вместо этого ему представили, как он сам выразился, «серьёзных людей» — и в основном финансовое соглашение, переданное Бессентом, которое Зеленский так и не подписал», — говорится в публикации.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Украина обязана обеспечить безопасность американских инвестиций, поскольку «в какой-то момент может оказаться под контролем России». В качестве условия он потребовал от Киева доступ к запасам редкоземельных металлов, Зеленский изначально согласился на условия Трампа.
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