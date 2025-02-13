«На равных только с сильными»: Эксперт оценил разный тон разговоров Трампа с Путиным и Зеленским

Путину присуща максимальная осторожность во всех своих действиях. Если он принимает какое-то решение, это решение было максимально взвешено. Эта осторожность и целеустремлённость приводят к своим результатам. Как три года назад были поставлены цели, так ничего и не изменилось. Что получилось с Трампом, который пришёл как предприниматель: он даёт свои предвыборные обещания. Он заявляет, что завершит боевые действия за 100 дней. И сейчас он чётко понимает, что эти 100 дней подходят к концу.