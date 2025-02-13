«На равных только с сильными»: Эксперт оценил разный тон разговоров Трампа с Путиным и Зеленским
Эксперт Кобелюк: Трамп показал разное поведение в звонках Путину и Зеленскому
Путин, Трамп и Зеленский. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz, Dmytro Larin
Президент США Дональд Трамп сообщил о своих звонках российскому коллеге Владимиру Путину и потом уже Владимиру Зеленскому в разном тоне. На это в беседе с Life.ru обратил внимание эксперт по публичным выступлениям и переговорам Алексей Кобелюк. По его словам, линия поведения трёх сторон совершенно разная, так как Трамп является предпринимателем, Путин — бывшим разведчиком, а Зеленский — актёром.
Путину присуща максимальная осторожность во всех своих действиях. Если он принимает какое-то решение, это решение было максимально взвешено. Эта осторожность и целеустремлённость приводят к своим результатам. Как три года назад были поставлены цели, так ничего и не изменилось. Что получилось с Трампом, который пришёл как предприниматель: он даёт свои предвыборные обещания. Он заявляет, что завершит боевые действия за 100 дней. И сейчас он чётко понимает, что эти 100 дней подходят к концу.
Эксперт подчеркнул, что Путин и президент США общались на равных условиях. Хозяин Белого дома не только выслушал мнение российского лидера, но и проявил желание к взаимному диалогу. Таким образом, Трамп затрагивал не только вопрос украинского конфликта. Кроме того, общение Трампа с Путиным свидетельствует о признании силы. Как отметил Кобелюк, мир больше не является однополярным, что и было целью РФ под руководством своего лидера.
«Теперь что касается Зеленского, напомню, он – актёр. Мы имеем три переговорные позиции. Первая — позиция силы, которая сейчас у РФ. Именно эту позицию уважает Трамп, потому что понимает, что с сильными нужно разговаривать только на равных. Украина же понимает, что напрямую они вопрос не решат. Они могут договариваться только за спиной Трампа», — отметил специалист.
Напомним, накануне состоялся телефонный разговор между Путиным и президентом США, их беседа длилась почти полтора часа. Лидеры обсуждали Украину. Путин напомнил, что необходимо искоренить первоисточник всех проблем, и согласился, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров. Также российский лидер пригласил республиканца в Москву. В Кремле отметили, что положительно оценивают позицию новой администрации США и готовы быстро организовать встречу на территории РФ.