Трамп добавил три нуля к требованиям ресурсов от Украины, подняв сумму до астрономической

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина дала согласие на передачу Штатам редкоземельных металлов на сумму 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за предоставленную военную помощь. Об этом стало известно во время его выступления в эфире Fox News.

«Они (украинцы) могут заключить сделку (о прекращении войны с Россией — прим. Life.ru). Они могут не договориться и не заключить сделку. Однажды они могут стать русскими, а могут не стать русскими. Но все те деньги, которые мы потратили, я сказал, что хочу их вернуть. И я сказал им, что хочу эквивалент на сумму 500 миллиардов долларов в виде редкоземельных минералов. И они, по сути, уже согласились сделать это», — заявил Трамп.