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Регион
11 февраля, 06:40

Трамп добавил три нуля к требованиям ресурсов от Украины, подняв сумму до астрономической

Трамп: В Киеве согласились заплатить США ресурсами на 500 миллиардов долларов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина дала согласие на передачу Штатам редкоземельных металлов на сумму 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за предоставленную военную помощь. Об этом стало известно во время его выступления в эфире Fox News.

«Они (украинцы) могут заключить сделку (о прекращении войны с Россией — прим. Life.ru). Они могут не договориться и не заключить сделку. Однажды они могут стать русскими, а могут не стать русскими. Но все те деньги, которые мы потратили, я сказал, что хочу их вернуть. И я сказал им, что хочу эквивалент на сумму 500 миллиардов долларов в виде редкоземельных минералов. И они, по сути, уже согласились сделать это», — заявил Трамп.

Американский лидер также уточнил, что передача минералов должна состояться независимо от того, будет подписано мирное соглашение между РФ и Украиной или нет. Примечательно, что ранее обговаривалась совершенная иная сумма сделки — 500 миллионов долларов. Неожиданно, всего за несколько дней цифра увеличилась в 1000 раз.

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Напомним, ранее Трамп предложил Украине американскую помощь в обмен на редкоземельные металлы. При этом залежи ископаемых сосредоточены преимущественно в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области, которые уже вошли в состав России. Тем временем главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не против передать США сырьё в обмен на продолжение поставок оружия Киеву.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Мария Любицкая
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