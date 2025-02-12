Нелегитимный Зеленский отказался признавать, что у него жажда власти
Зеленский заявил, что у него нет жажды власти
Владимир Зеленский, срок полномочий которого истёк ещё в мае 2024 года, отказался признать, что испытывает жажду власти.
«У меня нет никакой болезни, связанной с властью», — заявил он журналу Economist.
Напомним, 20 мая 2024 года Владимир Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины. Согласно Конституции страны, новый президент должен принять присягу именно в этот день, однако, как известно, в Незалежной отказались от проведения выборов, сославшись на военное положение. Ранее президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что Москва может вести переговоры о завершении конфликта с любым лицом, однако из-за своей нелегитимности Зеленский не вправе подписывать какие-либо документы.
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