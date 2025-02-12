«Объявит себя Наполеоном»: Психиатр отметил прогрессию в наркопсихозе Зеленского

У Зеленского зависимость прогрессирует. Мозг, соответственно, разрушается. Уже ни для кого не секрет, что это хронический наркоман. Очень часто страдает память, и вот эти все дефекты памяти заменяются вымышленными воображениями. Он, собственно, снимался во многих фильмах, играл Наполеона. Я не удивлюсь, если он дальше, на фоне прогрессирующей мании величия, расскажет, что он Наполеон или ещё кто-то. Мы можем ждать массу интересных заявлений.