«Объявит себя Наполеоном»: Психиатр отметил прогрессию в наркопсихозе Зеленского
Психиатр Шуров: Зеленский бредит в психозе, когда говорит про спасение Киева
Зеленский может искренне верить, что он на передовой, считает врач. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Заявления Владимира Зеленского про «отбитый» силами ВСУ Киев перед приездом туда британского премьера является лишь проекцией фантазий мозга, отравленного длительным употреблением наркотиков. Зависимость главаря киевского режима прогрессирует, а сознание расщепляется. С таким заявлением выступил врач-психиатр Василий Шуров в эксклюзивном комментарии Life.ru.
У Зеленского зависимость прогрессирует. Мозг, соответственно, разрушается. Уже ни для кого не секрет, что это хронический наркоман. Очень часто страдает память, и вот эти все дефекты памяти заменяются вымышленными воображениями. Он, собственно, снимался во многих фильмах, играл Наполеона. Я не удивлюсь, если он дальше, на фоне прогрессирующей мании величия, расскажет, что он Наполеон или ещё кто-то. Мы можем ждать массу интересных заявлений.
Врач добавил, что Зеленский может сам себя обманывать из-за последствий употребления запрещённых веществ. Когда он кричал про покушение, свидетели рассказали, как экс-комик прятался в бункере и ждал разрешения на выход. Он выдаёт вымышленные воспоминания за реальность, пояснил Шуров. Специалист заключил, что, вероятнее всего, Зеленский искренне верит, что чуть-ли не на передовой в авангарде бросается в бой.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что в первые дни вооружённого конфликта на него якобы совершались покушения. При этом он утверждает, что погибло несколько человек. Также, по словам главаря киевского режима, он не стал подписывать мирный договор, так как считал это «предательством национальных интересов Украины». Также Зеленский опроверг заявление председателя правящей фракции Рады Давида Арахамии о том, что премьер Британии в 2022 году Борис Джонсон отговорил его от заключения мирного соглашения.