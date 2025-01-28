Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 января, 18:29

Путин: В основу мирного договора в Стамбуле легли украинские предложения

Владимир Путин сообщил, что стамбульские соглашения 2022 года по урегулированию конфликтов с Украиной основывались на идеях, представленных Киевом. Этот комментарий президент России дал в ответ на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«В конце марта [2022 года] мы получили бумагу из Киева. Как раз с подписью главы переговорной группы Украины, господина Арахамия. И именно эти украинские предложения, я хочу это подчеркнуть, это очень важно, легли в основу проекта мирного договора, выработанного в Стамбуле», — сказал Путин.

Президент также напомнил, что в 2022 году переговоры проходили сначала в Белоруссии, затем в Турции.

Путин: Главы регионов должны подумать, как трудоустроить вернувшихся бойцов СВО
Путин: Главы регионов должны подумать, как трудоустроить вернувшихся бойцов СВО

Ранее Life.ru рассказывал, что сегодня Путин посетил НПЦ в Тольятти, где ознакомился с производством сельскохозяйственных дронов. Во время визита в Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара» он увидел модели готовых дронов вертикального взлёта и посадки С-80.

Обложка ©

Life.ru

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Путин
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar