Путин: В основу мирного договора в Стамбуле легли украинские предложения

Владимир Путин сообщил, что стамбульские соглашения 2022 года по урегулированию конфликтов с Украиной основывались на идеях, представленных Киевом. Этот комментарий президент России дал в ответ на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«В конце марта [2022 года] мы получили бумагу из Киева. Как раз с подписью главы переговорной группы Украины, господина Арахамия. И именно эти украинские предложения, я хочу это подчеркнуть, это очень важно, легли в основу проекта мирного договора, выработанного в Стамбуле», — сказал Путин.

Президент также напомнил, что в 2022 году переговоры проходили сначала в Белоруссии, затем в Турции.