Путин: В основу мирного договора в Стамбуле легли украинские предложения
Владимир Путин сообщил, что стамбульские соглашения 2022 года по урегулированию конфликтов с Украиной основывались на идеях, представленных Киевом. Этот комментарий президент России дал в ответ на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
«В конце марта [2022 года] мы получили бумагу из Киева. Как раз с подписью главы переговорной группы Украины, господина Арахамия. И именно эти украинские предложения, я хочу это подчеркнуть, это очень важно, легли в основу проекта мирного договора, выработанного в Стамбуле», — сказал Путин.
Президент также напомнил, что в 2022 году переговоры проходили сначала в Белоруссии, затем в Турции.
Ранее Life.ru рассказывал, что сегодня Путин посетил НПЦ в Тольятти, где ознакомился с производством сельскохозяйственных дронов. Во время визита в Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара» он увидел модели готовых дронов вертикального взлёта и посадки С-80.
Life.ru