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28 января, 18:02

Путин на НПЦ в Тольятти ознакомился с производством сельскохозяйственных дронов

Владимир Путин в Тольятти. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин в Тольятти. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин посетил самарское предприятие, занимающееся производством беспилотников, которые вскоре начнут применяться в аграрной отрасли.

Во время визита в Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара» ему были представлены готовые дроны вертикального взлёта и посадки модели С-80. Эти аппараты предназначены для использования в сельском хозяйстве, включая распыление удобрений и защитных средств для растений. Они способны перевозить до 40 литров жидкости и обрабатывать площади до 18 гектаров в час.

Модель С-80, адаптированная для аграрных нужд, стала первым массовым беспилотником, который получил сертификат типа БАС в сентябре 2024 года. Это открывает возможности для его использования в коммерческих целях, например, в логистике, где он сможет доставлять грузы весом до 20 килограммов. Производственные мощности центра позволяют выпускать около 200 таких дронов ежемесячно.

Путин рассказал, как обстоят дела с производством беспилотников в России
Путин рассказал, как обстоят дела с производством беспилотников в России

Ранее Life.ru уже рассказывал, что Путин посетил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара» в Тольятти. В ходе поездки российский лидер ознакомился с этапами разработки, сборки и испытаний беспилотников. В сопровождении вице-премьера Виталия Савельева, заместителя главы администрации президента Максима Орешкина и министра промышленности и торговли Антона Алиханова, глава государства исследовал важные направления этих отраслей.

Александра Мышляева
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