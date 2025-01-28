Путин на НПЦ в Тольятти ознакомился с производством сельскохозяйственных дронов

Президент России Владимир Путин посетил самарское предприятие, занимающееся производством беспилотников, которые вскоре начнут применяться в аграрной отрасли.

Во время визита в Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара» ему были представлены готовые дроны вертикального взлёта и посадки модели С-80. Эти аппараты предназначены для использования в сельском хозяйстве, включая распыление удобрений и защитных средств для растений. Они способны перевозить до 40 литров жидкости и обрабатывать площади до 18 гектаров в час.

Модель С-80, адаптированная для аграрных нужд, стала первым массовым беспилотником, который получил сертификат типа БАС в сентябре 2024 года. Это открывает возможности для его использования в коммерческих целях, например, в логистике, где он сможет доставлять грузы весом до 20 килограммов. Производственные мощности центра позволяют выпускать около 200 таких дронов ежемесячно.