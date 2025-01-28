Путин посетил центр производства беспилотников «Самара»
Президент России Владимир Путин посетил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара», где ознакомился с процессами разработки, сборки и тестирования беспилотников.
Путин приехал в центр производства беспилотников «Самара». Видео © Life.ru
Вместе с вице-премьером Виталием Савельевым, заместителем главы администрации президента Максимом Орешкиным и министром промышленности и торговли Антоном Алихановым, глава государства изучил ключевые аспекты соответствующих отраслей промышленности.
Генеральный директор компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко и директор НПЦ БАС «Самара», ветеран специальной военной операции и участник программы «Время героев» Константин Яшин рассказали президенту о том, что центр функционирует как инфраструктурная площадка общего пользования для инновационных резидентов. Учредителями данного центра являются компания «Транспорт будущего», правительство Самарской области, Фонд Национальной технологической инициативы и технопарк «Жигулевская долина».
Ранее Life.ru сообщал, что Путин прибыл с деловым визитом на предприятие «АвтоВАЗ» в Самарской области. Там ему продемонстрировали предсерийную модель автомобиля Lada Iskra. Кроме того, Путин встретился с работниками «АвтоВАЗа» и выразил им благодарность за их вклад в развитие завода. Автоконцерн в Тольятти стал первым пунктом в программе визита президента в регион.
Life.ru