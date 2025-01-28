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Регион
28 января, 15:13
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Путин прибыл на завод «АвтоВАЗ» в Тольятти

Путин начал деловую поездку в Самарскую область с визита на завод «АвтоВАЗ»

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом на предприятие «АвтоВАЗ» в Самарской области. Автоконцерн в Тольятти стал первым в программе деловой поездки главы государства в регион. Об этом рассказали в Кремле.

Владимир Путин на заводе «АвтоВАЗ». Видео © Telegram / Кремль. Новости

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже говорил, что Путин намерен уделить особо внимание вопросам автомобилестроения, пообщаться с руководством и сотрудниками завода. А уже затем президент отправится на площадку производственного центра беспилотных авиационных систем «Самара», откуда проведёт заседание по видеосвязи на предмет развития беспилотной авиации в нашей стране.

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Напомним, в Кремле уже сообщали о планах президента РФ Владимира Путина на эту неделю. График главы государства включал в себя визит поездку в Самарскую область. В частности, политик должен посетить центр развития беспилотных систем.

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Telegram / Кремль. Новости

Татьяна Миссуми
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