Путин прибыл на завод «АвтоВАЗ» в Тольятти

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом на предприятие «АвтоВАЗ» в Самарской области. Автоконцерн в Тольятти стал первым в программе деловой поездки главы государства в регион. Об этом рассказали в Кремле.

Владимир Путин на заводе «АвтоВАЗ». Видео © Telegram / Кремль. Новости

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже говорил, что Путин намерен уделить особо внимание вопросам автомобилестроения, пообщаться с руководством и сотрудниками завода. А уже затем президент отправится на площадку производственного центра беспилотных авиационных систем «Самара», откуда проведёт заседание по видеосвязи на предмет развития беспилотной авиации в нашей стране.