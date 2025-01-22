«АвтоВАЗ» выпустит новый гоночный автомобиль

В России появится гоночная версия Lada Iskra. Её представит компания «АвтоВАЗ» 25 января во время 27-й «Гонки Чемпионов». Об этом сообщили на сайте LADA. Данная спортивная машина является новым проектом команды Lada Sport Rosneft. Он был подготовлен специально для участия в ледовых гонках.

«25 января 2025 года в рамках 27-й Гонки Чемпионов, которая пройдёт на комплексе испытательных автодорог АО «АвтоВАЗ» в Самарской области, состоится премьера гоночной версии Lada Iskra», — говорится в сообщении.

Больше всего изменений было внесено в силовой агрегат. Кроме того, увеличили объём двигателя с 1,6 литра до 1,8 литра благодаря использованию оригинального коленвала, который позволяет увеличить ход поршня. Также был облегчён кузов автомобиля и оснащён каркасом безопасности. Мощность двигателя составляет 173 лошадиные силы, а крутящий момент — 200 ньютон-метров.

«В своё время Lada Vesta вышла на старт соревнований до начала серийного производства и продаж. Теперь этот путь должна пройти и Lada Iskra», — добавили в пресс-службе.