«АвтоВАЗ» выпустит новый гоночный автомобиль
«АвтоВАЗ» представит гоночную версию Lada Iskra на «Гонке Чемпионов» 25 января
Гоночная версия Lada Iskra. Обложка © LADA
В России появится гоночная версия Lada Iskra. Её представит компания «АвтоВАЗ» 25 января во время 27-й «Гонки Чемпионов». Об этом сообщили на сайте LADA. Данная спортивная машина является новым проектом команды Lada Sport Rosneft. Он был подготовлен специально для участия в ледовых гонках.
«25 января 2025 года в рамках 27-й Гонки Чемпионов, которая пройдёт на комплексе испытательных автодорог АО «АвтоВАЗ» в Самарской области, состоится премьера гоночной версии Lada Iskra», — говорится в сообщении.
Больше всего изменений было внесено в силовой агрегат. Кроме того, увеличили объём двигателя с 1,6 литра до 1,8 литра благодаря использованию оригинального коленвала, который позволяет увеличить ход поршня. Также был облегчён кузов автомобиля и оснащён каркасом безопасности. Мощность двигателя составляет 173 лошадиные силы, а крутящий момент — 200 ньютон-метров.
«В своё время Lada Vesta вышла на старт соревнований до начала серийного производства и продаж. Теперь этот путь должна пройти и Lada Iskra», — добавили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что сотрудники Министерства финансов России начали ездить на работу на Lada Aurа. Глава ведомства Антон Силуанов не раз хвалил авто и рассказывал, что Минфин стал первым ведомством, которое договорилось с «АвтоВАЗом» о закупке машин. Теперь сотрудники разъезжают по своим делам на комфортном и удобном, а главное отечественном авто.