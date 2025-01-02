Подорожают с 14 января: Стали известны новые цены на автомобили Lada

Стали известны обновлённые цены на автомобили Lada, которые начнут действовать с 14 января 2025 года. Подорожание затронет три модели.

«Седан Lada Granta будет стоить от 746,4 тыс. до 1,33 млн рублей. Сейчас диапазон цен лежит от 700 тыс. до 1,3 млн рублей. За лифтбек придётся отдать от 737,5 тыс. до 1,38 млн рублей. Кросс-версия подорожает до 1,14–1,23 млн рублей», — сообщает портал «Авто.ру».

Кроме того, стоимость популярной модели Lada Vesta возрастёт до 1,46-1,98 миллиона рублей. Пока её цена немногим ниже — от 1,24 до 1,96 млн рублей. Подобные изменения коснутся и трёхдверного внедорожника Niva Legend, который подорожает с диапазона от 981 тысяч рублей до 1,21 миллиона рублей. Неизменными останутся ценники на Lada Aura, Lada Larus и Lada Niva Travel.