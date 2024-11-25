Россияне стали чаще покупать подержанные автомобили

В октябре 2024 года россияне чаще покупали автомобили с пробегом. Новых владельцев нашли 605,3 тысячи машин, это на 14% больше, чем в сентябре, и на 24% больше по сравнению с октябрем прошлого года, сообщило аналитическое агентство «Автостат» .

За 10 месяцев 2024 года в России продали почти 5 миллионов подержанных автомобилей, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты считают, что на спрос повлияли ожидания повышения цен из-за индексации утильсбора, рост ключевой ставки Центробанка и девальвация рубля.

Лидером рынка остаётся отечественная марка Lada, на её долю приходится почти четверть всех сделок на вторичном рынке. Десятая часть — у автомобилей японского бренда Toyota. Тройку лидеров замыкают корейские Kia и Hyundai с результатами 5,9% и 5,5% соответственно. Пятое место — у Nissan (4,6%).

Среди б/у моделей самой популярной стал Lada 2107, продажи которой составили 2,4% от сделок. За ней следуют Kia Rio и Hyundai Solaris (2%). Четвертую строчку занимает Lada 2114, а пятую — Ford Focus.

Вместе со спросом растёт и предложение. Так, на одном из сайтов по продаже подержанных авто, количество объявление в октябре выросло на 2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 55% к прошлому году. При этом фиксируется снижение цен. На этом же сайте в октябре легковушку, в среднем, продавали за 1,6 миллиона рублей. Это на 13% меньше по сравнению с началом этого года. В ноябре эксперты прогнозируют снижение спроса. Тем не менее по итогам 2024 продажи выйдут на уровень прошлого года.