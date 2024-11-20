К 2030 году «АвтоВАЗ» планирует выпускать до 700 тысяч автомобилей в год

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» нацелен на значительное увеличение объёмов производства в ближайшие годы. Как сообщает газета «Известия», к 2030 году компания планирует достичь выпуска до 700 тысяч автомобилей в год.

Амбициозные планы были озвучены главой Минпромторга РФ Антоном Алихановым на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. «Планы — в течение шести лет выйти на уровень до 700 тысяч, а может быть и больше, в зависимости от того, какая будет конъюнктура рынка», — заявил политик.

В ноябре, после заседания совета директоров, «АвтоВАЗ» объявил, что планирует выпустить 500 тысяч автомобилей Lada до конца этого года. Это станет новым рекордным показателем за последнее десятилетие. Кроме того, компания подчеркнула, что второй год подряд ей удаётся поддерживать прибыльность и финансовую устойчивость.

В рамках инвестиционной программы на 2025 год «АвтоВАЗ» планирует вложить 45 миллиардов рублей в развитие производственных мощностей, реализацию опытно-конструкторских работ и совершенствование силовых агрегатов. Эти инвестиции станут основой для достижения поставленных целей и укрепления позиций компании на рынке.

Важным шагом в реализации больших планов станет запуск серийного производства нового семейства автомобилей Lada Iskra весной 2025 года. Эти модели будут доступны в кузове седан, универсал и универсал в версии Cross с двигателями объёмом 1,6 литра и мощностью 90 и 106 лошадиных сил.

Так, «АвтоВАЗ» демонстрирует уверенный курс на увеличение производственных мощностей и обновление модельного ряда, что позволит компании оставаться конкурентоспособной на российском и международном рынках.