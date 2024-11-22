Эксперт Михайлюта перечислил уязвимые к зиме автомобили

С приближением холодов многие автомобилисты начинают задумываться о том, как их транспортные средства переживут зиму. Автоэксперт Анатолий Михайлюта, представляющий мультибрендовый автосалон «Автомолл», поделился с изданием «Лента.ру» списком автомобилей, которые могут столкнуться с проблемами в зимний период.

Среди седанов особое внимание стоит уделить Honda Accord и Toyota Camry. Эти модели страдают от низкого дорожного просвета, что затрудняет их проходимость в условиях глубокого снега. Водители рискуют «сесть» в сугробах, что может потребовать посторонней помощи и нарушить планы.

Внедорожники также не застрахованы от зимних неприятностей. У некоторых моделей Jeep Cherokee выявлены проблемы с трансмиссией, особенно если система 4WD использовалась на сухом асфальте. Старые Subaru, в свою очередь, могут страдать от коррозии кузова, если не была проведена соответствующая обработка.

Электромобили и гибриды тоже подвержены зимним сложностям. Батареи Nissan Leaf теряют значительную часть ёмкости на морозе, что сокращает дальность пробега. Tesla Model 3 в холодное время года расходует больше энергии на обогрев, что также снижает запас хода.

Кроме того, владельцы Volkswagen Jetta и Ford Focus могут столкнуться с неисправностями в системе отопления, что делает поездки менее комфортными или даже невозможными. «Автомобили с ненадёжными аккумуляторами также могут испытывать сложности зимой. Так, у старых моделей BMW часто возникают проблемы с аккумулятором на морозе. Некоторые модели Mazda тоже подвержены затруднениям при запуске двигателя», — рассказал Михайлюта.

Эксперты советуют владельцам автомобилей заранее подготовиться к зиме. Важно вовремя заменить моторное масло на синтетическое с низкой вязкостью, особенно для машин с большим пробегом. Также стоит проверить состояние аккумулятора и системы отопления, чтобы избежать неприятных сюрпризов в морозные дни.