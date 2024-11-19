Авторынку в России прогнозируют падение из-за повышения ключевой ставки

В России ожидается сокращение объёма продаж автомобилей уже в следующем году, если ключевая ставка Центробанка продолжит подниматься. Об этом журналистам рассказал президент «Автоваза» Максим Соколов в кулуарах форума-выставки «Транспорт России».

«Я уверен, что рынок и легковых, и коммерческих автомобилей будет сокращаться. Мы, в принципе, прогнозируем падение рынка по следующему году, если ставка будет дальше подниматься, до 1,3 — 1,4 млн [авто]. То есть по отношению к ожидаемым итогам 2024 года это снижение будет на 300-400 тысяч автомобилей», — пояснил он.

По его словам, падение авторынка может дойти до 40%. Соколов отметил, что продажи машин «АвтоВАЗа» в ноябре сократились чуть меньше, в районе 25 — 30%. Он подчеркнул, что в случае, если ЦБ не изменит в сторону снижения ключевую ставку, то поддерживать прежние темпы производства станет очень проблематично, хотя последние годы предприятие активно держится на пути наращивания процессов развития. Соколов заверил, что на данный момент «АвтоВАЗ» не собирается отказываться от намеченных объёмов выпуска машин. Так, в следующем году завод хочет собрать порядка 500 тысяч Lada.