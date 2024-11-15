Первый вице-премьер России Денис Мантуров протестировал опытный образец Lada e-Aura с электродвигателем, сообщили в пресс-службе Правительства РФ. Также он провёл заседание совета директоров АО «АвтоВАЗ».

Первый вице-премьер России Денис Мантуров протестировал Lada e-Aura. Фото © Telegram / Правительство России

«Первый вице-премьер Денис Мантуров провёл заседание совета директоров АО «АвтоВАЗ», а также протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащённую электродвигателем», — говорится в сообщении.

Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новая модель оборудована двигателем объёмом 1,8 литра, мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач. Также автомобиль отличается увеличенным на 25 сантиметров пространством для пассажиров сзади. Интерьер автомобиля выполнен из натуральной кожи отечественного производства.

Lada e-Aura. Фото © Telegram / Правительство России