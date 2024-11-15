Мантуров протестировал опытный образец Lada e-Aura с электродвигателем
Первый вице-премьер России Денис Мантуров протестировал Lada e-Aura. Фото © Telegram / Правительство России
Первый вице-премьер России Денис Мантуров протестировал опытный образец Lada e-Aura с электродвигателем, сообщили в пресс-службе Правительства РФ. Также он провёл заседание совета директоров АО «АвтоВАЗ».
Первый вице-премьер России Денис Мантуров протестировал Lada e-Aura. Фото © Telegram / Правительство России
«Первый вице-премьер Денис Мантуров провёл заседание совета директоров АО «АвтоВАЗ», а также протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащённую электродвигателем», — говорится в сообщении.
Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новая модель оборудована двигателем объёмом 1,8 литра, мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач. Также автомобиль отличается увеличенным на 25 сантиметров пространством для пассажиров сзади. Интерьер автомобиля выполнен из натуральной кожи отечественного производства.
Lada e-Aura. Фото © Telegram / Правительство России
Ранее Life.ru сообщал, что цены на российские автомобили Lada рекордно понизились в Белоруссии. Так, седан Lada Vesta стоит 1,25 млн российских рублей, в РФ же цена на эту модель составляет минимум 1,53 млн рублей.