Lada Aura и XCITE X-Cross 8 добавлены в перечень автомобилей для госслужащих
Президент РФ Владимир Путин за рулём автомобиля Lada Aura. Обложка © kremlin
Министерство промышленности и торговли России обновило список автомобилей, которые рекомендуются для использования госслужащими в служебных целях. Согласно информации, опубликованной на сайте Минпромторга, в перечень были добавлены модели Lada Aura и XCITE X-Cross 8.
В министерстве уточнили, что обновлённый список теперь включает 14 брендов и более 40 моделей автомобилей. Все машины в списке имеют российский VIN-номер и производятся на территории России в рамках обязательств по локализации в рамках инвестиционных контрактов.
Помимо Lada Aura и XCITE X-Cross 8, в перечень входят автомобили таких марок, как Evolute, Haval, AURUS и другие.
Ранее президент автоконцерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что новый флагманский бизнес-седан Lada Aura любой желающий сможет купить по цене от трёх миллионов рублей. Он отметил, что это очень современный и приёмистый автомобиль.