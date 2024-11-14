Lada Aura и XCITE X-Cross 8 добавлены в перечень автомобилей для госслужащих

Министерство промышленности и торговли России обновило список автомобилей, которые рекомендуются для использования госслужащими в служебных целях. Согласно информации, опубликованной на сайте Минпромторга, в перечень были добавлены модели Lada Aura и XCITE X-Cross 8.

В министерстве уточнили, что обновлённый список теперь включает 14 брендов и более 40 моделей автомобилей. Все машины в списке имеют российский VIN-номер и производятся на территории России в рамках обязательств по локализации в рамках инвестиционных контрактов.

Помимо Lada Aura и XCITE X-Cross 8, в перечень входят автомобили таких марок, как Evolute, Haval, AURUS и другие.