Российскому авторынку оказались не нужны новые малолитражки

На российском авторынке кардинально изменилась ситуация с новыми малолитражками, так как водители стали предпочитать машины другого класса. Life.ru ознакомился с последним исследованием и выяснил, что на это есть несколько причин.

Согласно данным "Авто.ру. Бизнес", в 2022 году наблюдался бум объявлений по продаже новых малолитражных автомобилей, однако уже к февралю 2024 года их число снизилось на 89% и достигло 0,01% от всего рынка, а количество доступных моделей уменьшилось на 58,5%. Как пояснил директор по развитию компании Даниил Шкурыгин, с развитием параллельного импорта дилерам стало интересно пробовать ввозить малолитражные автомобили, однако всё упёрлось в высокие цены.

"И так далеко не низкая цена стала ещё выше и к середине 2022 года составила 1,6 миллиона рублей, продолжив рост и достигнув в среднем 2,328 миллиона рублей к февралю этого года. Такие цены, конечно, не способствуют высоким продажам, потому что малолитражки по такой стоимости конкурируют с некоторыми гораздо более практичными автомобилями класса B", — рассказал он.

Нынешняя ситуация с ценами и сокращение доли рынка связаны прежде всего с уходом из России западных марок, альтернативу которым так и не смогли предложить китайские производители. По мнению аналитиков, это может быть связано с небольшим выбором малолитражек в самой Поднебесной, так как наблюдается разнообразие электромобилей и "гибридов".

Что касается подержанных автомобилей, то за тот же период количество таких малолитражек выросло почти в три раза, достигнув 2,8% от рынка. Лидером в этой категории уже длительное время является "курьерский" Daewoo Matiz, который, отметил Шкурыгин, популярен у представителей этой профессии благодаря доступности и компактности.

"Однако на стоимость и объёмы ввоза таких автомобилей серьёзно повлияло повышение утилизационного сбора: на автомобили этого сегмента он вырос более чем в полтора раза", — добавил он.

В целом же с 2022 года средняя цена подержанных малолитражных машин выросла на 41%, достигнув 1,039 миллиона рублей. В топ-3, помимо Daewoo Matiz, входят Toyota Vitz и Toyota Passo.