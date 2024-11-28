В России предрекли повышение цен на автомобили из-за падения курса рубля

В ближайшие месяцы в России ожидается значительное повышение цен на автомобили из-за ослабления рубля. Стоимость новых машин, официально продаваемых в стране, увеличится минимум на 5%. Авто, ввезённые в рамках параллельного импорта, могут подорожать на 10-15%. Об этом в интервью с «Газетой.ru» предупредил автоэксперт Олег Мосеев.

«При условии, что у нас сохранится тот курс рубля, который есть сейчас, я думаю, что через 2-3 месяца минимум 5% повышения цены будет. Дальше всё будет зависеть от того, как быстро будут распродаваться запасы машин 2024 года», — подчеркнул эксперт.

По его словам, на складах в России скопилось около 700-800 тысяч автомобилей 2024 года выпуска, что временно сдерживает резкий рост цен. Но машины, поступающие через параллельный импорт, подорожают сразу из-за прямой зависимости от валютных курсов.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов поддерживает мнение о скором подорожании автомобилей. Об этом он заявил в интервью с Autonews.ru. Эксперт посоветовал покупателям поторопиться с приобретением авто, так как текущие запасы ещё продаются по старым ценам. Но, по его мнению, это продлится недолго.

Анастасия Байбароша из ГК «Альфа-Лизинг» добавила, что на внутреннем рынке может возникнуть дефицит валюты, что приведёт к ещё большему росту цен. Официальные дистрибьюторы будут стараться сдерживать рост через специальные предложения и программы поддержки продаж, но это коснётся в основном массового сегмента.

Подорожание особенно затронет премиум-сегмент и автомобили, ввозимые по параллельному импорту. В результате, такие бренды, как Mercedes-Benz, BMW, Audi и Volkswagen, станут менее доступными для российских потребителей. В то же время спрос может сместиться в сторону автомобилей отечественного производства, таких как модели АвтоВАЗа и Haval.