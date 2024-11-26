Как выгодно купить новый автомобиль: советы и хитрости от экспертов

Цены на автомобили в России растут из-за увеличения ставок утильсбора. Тем не менее есть несколько проверенных способов, которые помогут снизить расходы. О них рассказали Autonews.

Эксперты советуют выбирать менее популярную модель. Автомобили, которые не пользуются большим спросом, часто продаются с существенными скидками. На складах дилеров можно найти качественные машины менее известных марок, которые продавцы называют «памятниками».

Ещё один способ сэкономить — приобрести дорестайлинговую модель или автомобиль предыдущего поколения. Эти машины часто продаются параллельно с новыми версиями. Дилеры готовы предоставить значительные скидки, чтобы обновить ассортимент.

Важно выбирать правильное время для покупки. Дилеры стремятся выполнять планы продаж в конце месяца, квартала или года. В эти периоды можно ожидать выгодных предложений. Конец года — время новогодних распродаж, когда продавцы стараются избавиться от машин текущего года выпуска и предлагают значительные скидки.

Всегда можно попросить скидку — не стесняйтесь скидывать цену. Начальная цена, озвученная менеджером, редко является окончательной. Обычно можно договориться о дополнительной скидке от 50 до 200 тыс. рублей, а также о бонусах, таких как зимние шины или топливные карты.

Не забывайте сравнивать предложения разных дилеров. Цены на одну и ту же модель могут варьироваться в зависимости от дилера, так как все предлагают разные условия. Обзвоните несколько автосалонов и попросите прислать коммерческое предложение с зафиксированной ценой.

Самое главное — будьте осторожны при оформлении кредита и трейд-ине. Дилеры часто предлагают купить подержанный авто дешевле, а новый — дороже. Возможно, самостоятельная продажа старого автомобиля принесёт больше выгоды.