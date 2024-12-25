Силуанов: Сотрудники Минфина с января пересели на Lada Aura

Сотрудники Министерства финансов РФ в январе пересели на Lada Aurа. Автомобиль подходит для рабочих поездок — он комфортный и удобный, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

«Минфин был первым ведомством, который договорился с «АвтоВАЗом» о закупке автомобилей Lada Aura. Это было после того, как на Питерском форуме была презентация этого автомобиля. Я сам попробовал и за рулём, и в качестве пассажира. Хорошая машина», — высказался Силуанов в беседе с телеканалом «Россия 24».

Он подчеркнул, что Минфин первым из всех ведомств затарился пятью автомобилями Lada Aura, на которых с января колесят его коллеги в своих поездках по работе.