Силуанов: Сотрудники Минфина с января пересели на Lada Aura
Антон Силуанов за рулём Lada Aura. Фото © ТАСС / Смирнов Владимир
Сотрудники Министерства финансов РФ в январе пересели на Lada Aurа. Автомобиль подходит для рабочих поездок — он комфортный и удобный, заявил глава ведомства Антон Силуанов.
«Минфин был первым ведомством, который договорился с «АвтоВАЗом» о закупке автомобилей Lada Aura. Это было после того, как на Питерском форуме была презентация этого автомобиля. Я сам попробовал и за рулём, и в качестве пассажира. Хорошая машина», — высказался Силуанов в беседе с телеканалом «Россия 24».
Он подчеркнул, что Минфин первым из всех ведомств затарился пятью автомобилями Lada Aura, на которых с января колесят его коллеги в своих поездках по работе.
«Хочу сказать, что автомобиль комфортный, удобный. Конечно, хотелось бы, чтобы цена-качество тоже соответствовало тем мировым стандартам. И нашим конкурентам. Автомобиль хороший», — отметил министр.
Силуанов продемонстрировал свою любовь к Lada Aura в июне 2023 года, заявившись на ней на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Уже тогда он пообещал, что Минфин пересядет на неё, отказавшись от служебных иномарок. По его словам, так можно стать ближе к народу. Кстати, с 30 ноября автомобили этой модели начали поставлять в дилерские центры. Цена начинается от 2,6 миллиона рублей.