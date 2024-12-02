В России почти за год выросли продажи автомобилей Lada

Компания АвтоВАЗ отчиталась о значительном росте продаж автомобилей Lada на российском рынке. РИА «Новости» В ноябре 2024 года объём продаж вырос на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг отметки в 39,6 тысячи единиц. В целом, за период с января по ноябрь текущего года продажи увеличились на 30,6% и составили 417,4 тысячи автомобилей, сообщается на сайте автоконцерна.

Согласно данным пресс-службы АвтоВАЗа, в ноябре было реализовано 39 583 легковых и лёгких коммерческих автомобилей Lada. Этот показатель на 9,8% превышает результаты ноября 2022 года. В общей сложности за 11 месяцев 2023 года официальные дилеры Lada продали 417 437 пассажирских и коммерческих автомобилей, что на 30,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост продаж автомобилей Lada можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, компания активно обновляет модельный ряд и предлагает покупателям современные и технологически оснащённые автомобили. Во-вторых, АвтоВАЗ проводит эффективные маркетинговые кампании, направленные на привлечение новых клиентов и удержание существующих. В-третьих, стабильная экономическая ситуация в стране способствует увеличению покупательской способности населения.

Кроме того, важную роль в увеличении продаж сыграло расширение дилерской сети и улучшение сервиса обслуживания клиентов. Это позволяет компании более эффективно удовлетворять спрос на автомобили и предоставлять качественное обслуживание на всех этапах покупки и эксплуатации.

Так, АвтоВАЗ продолжает укреплять свои позиции на отечественном рынке, демонстрируя стабильный рост продаж и высокий уровень доверия со стороны потребителей.