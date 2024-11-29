Названа дата начала продаж и стоимость Lada Aura

В России 30 ноября стартуют розничные продажи бизнес-седанов Lada Aura. Машина, согласно информации о рекомендованной розничной стоимости, обойдётся в сумму не менее 2,6 миллиона рублей. Это следует из сообщения автопроизводителя.

«Начиная с субботы, 30 ноября 2024 года, автомобили начнут поступать в первые пять дилерских центров Москвы и первые пять — в Санкт-Петербурге. Корпоративные продажи и поставки автомобилей госструктурам уже осуществляются с середины ноября 2024 года», — говорится в сообщении.

В декабре поставки будут доступны в другие регионы России. В список точно войдут — Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская, Челябинская, Нижегородская области, Крым, Татарстан и другие.