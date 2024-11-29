Названа дата начала продаж и стоимость Lada Aura
В России 30 ноября стартуют розничные продажи Lada Aura по цене от 2,6 млн руб.
Lada Aura. Обложка © lada.ru
В России 30 ноября стартуют розничные продажи бизнес-седанов Lada Aura. Машина, согласно информации о рекомендованной розничной стоимости, обойдётся в сумму не менее 2,6 миллиона рублей. Это следует из сообщения автопроизводителя.
«Начиная с субботы, 30 ноября 2024 года, автомобили начнут поступать в первые пять дилерских центров Москвы и первые пять — в Санкт-Петербурге. Корпоративные продажи и поставки автомобилей госструктурам уже осуществляются с середины ноября 2024 года», — говорится в сообщении.
В декабре поставки будут доступны в другие регионы России. В список точно войдут — Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская, Челябинская, Нижегородская области, Крым, Татарстан и другие.
Lada Aura на 250 мм длиннее Vesta, на базе которой построен седан. У новинки 122-сильный двигатель 1.8 Evo и вариатор. Также она оснащена перенастроенным шасси и улучшенной шумоизоляцией. В топовых версиях владельцы получат отделку из натуральной кожи, а также большое количество опций.
Стоит отметить, что этот автомобиль получил высокую оценку от президента России Владимира Путина. Он лично прокатился на Lada Aura этим летом и остался доволен: «Хорошо управляется, обзор хороший, двигатель мощный», — делился впечатлениями глава государства. Не исключено, что на эти машины пересадят чиновников. Для этого будут изучены все соответствующее нюансы.