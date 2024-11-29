«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 19:45

Названа дата начала продаж и стоимость Lada Aura

В России 30 ноября стартуют розничные продажи Lada Aura по цене от 2,6 млн руб.

Lada Aura. Обложка © lada.ru

Lada Aura. Обложка © lada.ru

В России 30 ноября стартуют розничные продажи бизнес-седанов Lada Aura. Машина, согласно информации о рекомендованной розничной стоимости, обойдётся в сумму не менее 2,6 миллиона рублей. Это следует из сообщения автопроизводителя.

«Начиная с субботы, 30 ноября 2024 года, автомобили начнут поступать в первые пять дилерских центров Москвы и первые пять — в Санкт-Петербурге. Корпоративные продажи и поставки автомобилей госструктурам уже осуществляются с середины ноября 2024 года», — говорится в сообщении.

В декабре поставки будут доступны в другие регионы России. В список точно войдут — Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская, Челябинская, Нижегородская области, Крым, Татарстан и другие.

Lada Aura на 250 мм длиннее Vesta, на базе которой построен седан. У новинки 122-сильный двигатель 1.8 Evo и вариатор. Также она оснащена перенастроенным шасси и улучшенной шумоизоляцией. В топовых версиях владельцы получат отделку из натуральной кожи, а также большое количество опций.

Стоит отметить, что этот автомобиль получил высокую оценку от президента России Владимира Путина. Он лично прокатился на Lada Aura этим летом и остался доволен: «Хорошо управляется, обзор хороший, двигатель мощный», — делился впечатлениями глава государства. Не исключено, что на эти машины пересадят чиновников. Для этого будут изучены все соответствующее нюансы.

В России предрекли повышение цен на автомобили из-за падения курса рубля
В России предрекли повышение цен на автомобили из-за падения курса рубля
Мария Любицкая
  • Новости
  • АвтоВАЗ
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar