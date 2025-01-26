Стал известен график Путина на предстоящую неделю

Президент России Владимир Путин на будущей неделе собирается в поездки по регионам. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Опубликован график Путина на предстоящую неделю. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Путин на неделе отправится в региональные поездки. Также президент снова будет заниматься вопросами развития беспилотной авиации», — говорится в видео, опубликованном в телеграм-канале журналиста.

Также глава государства посетит мероприятия, приуроченные к 80-летию со дня Победы. Ещё Путин планирует заниматься вопросами развития автомобилестроения.