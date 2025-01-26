Стал известен график Путина на предстоящую неделю
Путин на предстоящей неделе совершит региональные поездки
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин на будущей неделе собирается в поездки по регионам. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Опубликован график Путина на предстоящую неделю. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Путин на неделе отправится в региональные поездки. Также президент снова будет заниматься вопросами развития беспилотной авиации», — говорится в видео, опубликованном в телеграм-канале журналиста.
Также глава государства посетит мероприятия, приуроченные к 80-летию со дня Победы. Ещё Путин планирует заниматься вопросами развития автомобилестроения.
А ранее Владимир Путин провёл заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Главной темой встречи стала обновлённая стратегия деятельности АСИ до 2030 года. Кроме того, на этой неделе глава государства посетил МГУ имени Ломоносова, где состоялось заседание попечительского совета учебного заведения.