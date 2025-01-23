Путин провёл важный международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, как сообщила пресс-служба Кремля. Основное внимание в беседе было уделено вопросам партнерства между двумя государствами.

В ходе разговора обсуждались перспективы дальнейшего развития соглашений, достигнутых во время встречи Путина и Эмбало в Москве в мае 2024 года. Рассматривались ключевые аспекты расширения двустороннего сотрудничества в области торговли, экономики, инвестиций и гуманитарных связей.

Кроме того, президенты подчеркнули важность продолжения личных контактов.