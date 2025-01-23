Путин провёл важный международный телефонный разговор
Путин провел телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау Сисоку Эмбало
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, как сообщила пресс-служба Кремля. Основное внимание в беседе было уделено вопросам партнерства между двумя государствами.
В ходе разговора обсуждались перспективы дальнейшего развития соглашений, достигнутых во время встречи Путина и Эмбало в Москве в мае 2024 года. Рассматривались ключевые аспекты расширения двустороннего сотрудничества в области торговли, экономики, инвестиций и гуманитарных связей.
Кроме того, президенты подчеркнули важность продолжения личных контактов.
Гвинея-Бисау — государство в Западной Африке, бывшая португальская колония, независимое государство с 24 сентября 1973 года. Кроме материковой части, включает остров Болама и архипелаг Бижагош. Граничит с Сенегалом на севере и Гвинейской Республикой на юго-востоке.