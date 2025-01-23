Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 января, 14:20

Путин провёл важный международный телефонный разговор

Путин провел телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау Сисоку Эмбало

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, как сообщила пресс-служба Кремля. Основное внимание в беседе было уделено вопросам партнерства между двумя государствами.

В ходе разговора обсуждались перспективы дальнейшего развития соглашений, достигнутых во время встречи Путина и Эмбало в Москве в мае 2024 года. Рассматривались ключевые аспекты расширения двустороннего сотрудничества в области торговли, экономики, инвестиций и гуманитарных связей.

Кроме того, президенты подчеркнули важность продолжения личных контактов.

Гвинея-Бисау — государство в Западной Африке, бывшая португальская колония, независимое государство с 24 сентября 1973 года. Кроме материковой части, включает остров Болама и архипелаг Бижагош. Граничит с Сенегалом на севере и Гвинейской Республикой на юго-востоке.

Ранее Путин прервал своё участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив в четверг, объяснив это тем, что «возникла необходимость провести международный телефонный разговор».

Марина Фещенко
  • Новости
  • Путин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar