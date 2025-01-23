Дональд Трамп
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Регион
23 января, 13:33
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Путин заявил, что прервёт участие в набсовете АСИ из-за международного звонка

Президент России Владимир Путин прервал своё участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив в четверг, объяснив это тем, что «возникла необходимость провести международный телефонный разговор».

«Прошу прощения заранее. Мне нужно будет на несколько минут отойти от экрана. Я проведу переговоры по телефону и вскоре вернусь», — уточнил глава государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщал о том, что Путин сегодня проведёт международный разговор.

«Сразу скажу, что это не тот разговор, но он не менее важен для нас», — отметил Песков.

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Напомним, что Дональд Трамп не раз высказывал готовность к разрешению конфликта в Украине. Его обещания начали звучать еще до начала предвыборной кампании. Республиканец утверждал, что сможет решить проблему всего за один день, однако в итоге ему пришлось отступить от этих заявлений. Тем не менее, он открыто выражает желание поговорить с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможные пути разрешения конфликта.

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Life.ru

Марина Фещенко
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