В преддверии Татьяниного дня президент России Владимир Путин посетил Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова. В ходе визита он вручит университету орден «За доблестный труд» и проведёт заседание попечительского совета, где обсудят вопросы развития и расширения вуза, а также реализацию новых проектов. В планах российского лидера также осмотр выставки, приуроченной к 270-летию МГУ и поздравление учащихся с Днём студента.

Попечительский совет МГУ, который возглавляет Путин, способствует повышению статуса российской системы образования и решению стратегических задач университета. За время своего председательства он провёл пять заседаний, включая последнее в формате видеоконференции.

Совет включает представителей власти, бизнеса, науки, СМИ и общественных организаций, что позволяет объединять усилия для развития образовательной среды.