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24 января, 12:24

Путин прибыл в МГУ

Путин прибыл в МГУ, где проведёт заседание попечительского совета вуза

В преддверии Татьяниного дня президент России Владимир Путин посетил Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова. В ходе визита он вручит университету орден «За доблестный труд» и проведёт заседание попечительского совета, где обсудят вопросы развития и расширения вуза, а также реализацию новых проектов. В планах российского лидера также осмотр выставки, приуроченной к 270-летию МГУ и поздравление учащихся с Днём студента.

Попечительский совет МГУ, который возглавляет Путин, способствует повышению статуса российской системы образования и решению стратегических задач университета. За время своего председательства он провёл пять заседаний, включая последнее в формате видеоконференции.

Совет включает представителей власти, бизнеса, науки, СМИ и общественных организаций, что позволяет объединять усилия для развития образовательной среды.

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Ранее стало известно, что в России могут появиться студенческие стипендии имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Они будут назначаться двадцати обучающимся за достижения в востоковедении и государственном управлении. Размеры стипендий будут составлять 15 тысяч и 20 тысяч рублей.

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Life.ru

Оксана Попова
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