Минобрнауки предложило учредить стипендии имени Жириновского
В России могут появиться студенческие стипендии имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Они будут назначаться двадцати обучающимся за достижения в востоковедении и государственном управлении. Размеры стипендий будут составлять 15 тысяч и 20 тысяч рублей. Проект Минобрнауки России опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
На стипендию могут претендовать студенты и курсанты, которые обучаются в государственных университетах по программам высшего образования. Также она может выдаваться аспирантам и адъюнктам, обучающимся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров.
Напомним, что Владимира Жириновского не стало 6 апреля 2022 года. Он скончался в возрасте 76 лет, его похоронили на Новодевичьем кладбище. Многие удивляются, что его предсказания сбываются до сих пор. Владимир Путин заявил, что это можно объяснить хорошей эрудицией и подготовкой.
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