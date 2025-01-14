Минобрнауки предложило учредить стипендии имени Жириновского

В России могут появиться студенческие стипендии имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Они будут назначаться двадцати обучающимся за достижения в востоковедении и государственном управлении. Размеры стипендий будут составлять 15 тысяч и 20 тысяч рублей. Проект Минобрнауки России опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.