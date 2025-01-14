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14 января, 16:45

Минобрнауки предложило учредить стипендии имени Жириновского

В России могут появиться студенческие стипендии имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Они будут назначаться двадцати обучающимся за достижения в востоковедении и государственном управлении. Размеры стипендий будут составлять 15 тысяч и 20 тысяч рублей. Проект Минобрнауки России опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

На стипендию могут претендовать студенты и курсанты, которые обучаются в государственных университетах по программам высшего образования. Также она может выдаваться аспирантам и адъюнктам, обучающимся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров.

Напомним, что Владимира Жириновского не стало 6 апреля 2022 года. Он скончался в возрасте 76 лет, его похоронили на Новодевичьем кладбище. Многие удивляются, что его предсказания сбываются до сих пор. Владимир Путин заявил, что это можно объяснить хорошей эрудицией и подготовкой.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Полина Никифорова
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