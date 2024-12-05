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5 декабря, 13:48

Слуцкий анонсировал старт съёмок сериала о жизни Жириновского

Слуцкий: Съёмки сериала о жизни Жириновского начнутся в ближайший год

Съёмки сериала, посвящённого жизни основателя ЛДПР Владимира Жириновского, запланированы на ближайший год. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.

«Сериал обязательно будет. Я не буду выдавать сейчас всех секретов, по некоторым вопросам решение ещё не принято окончательно. Надеемся, что в ближайший год у нас съёмки сериала пойдут, пойдут достаточно быстро», — сказал он в разговоре с журналистами.

Лидер либерал-демократов также уточнил, что на данный момент в разработке находится несколько сценариев. По всем в дальнейшем будут сняты отдельные фильмы. По мнению Слуцкого, главная задача — максимально точно передать образ Жириновского, отобразив то, каким он был в реальной жизни.

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Ранее о съёмке фильма про Жириновского заявил режиссёр Александр Баранов. Одним из кандидатов на роль молодого лидера ЛДПР, как сообщалось, был актёр Никита Кологривый, однако режиссёр опроверг его появление в главной роли.

Обложка ©

Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Анатолий Медведь

Мария Любицкая
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