Слуцкий анонсировал старт съёмок сериала о жизни Жириновского

Съёмки сериала, посвящённого жизни основателя ЛДПР Владимира Жириновского, запланированы на ближайший год. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.

«Сериал обязательно будет. Я не буду выдавать сейчас всех секретов, по некоторым вопросам решение ещё не принято окончательно. Надеемся, что в ближайший год у нас съёмки сериала пойдут, пойдут достаточно быстро», — сказал он в разговоре с журналистами.

Лидер либерал-демократов также уточнил, что на данный момент в разработке находится несколько сценариев. По всем в дальнейшем будут сняты отдельные фильмы. По мнению Слуцкого, главная задача — максимально точно передать образ Жириновского, отобразив то, каким он был в реальной жизни.