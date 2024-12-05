Кровь Жириновского, валенки и вакцина: Life.ru снял удивительные экспонаты Музея основателя ЛДПР

Корреспондент Life.ru побывал в музее Владимира Жириновского в центральном аппарате ЛДПР и увидел там удивительные экспонаты, например ватку с кровью основателя партии, леопардовый трон, накидку от ливийского лидера Муаммара Каддафи и вакцину, которой политика прививали от коронавируса. Экспонаты представлены в рамках выставки «ЛДПР: 35 лет с народом», которая пройдёт с 9 по 15 декабря.



















За долгие годы на политическом олимпе Владимиру Вольфовичу подарили много экстравагантных вещей, среди которых: именной автомат Калашникова, рыцарские доспехи, статуэтка Жириновского в образе Юлия Цезаря и гигантская клубника от Павла Грудинина. Отдельное место занимает кусочек ваты с кровью Жириновского, которая осталась после вакцинации. Также имеется и образец крови после сдачи теста на CoViD-19.

Экспонаты Музея Жириновского. Видео © Life.ru