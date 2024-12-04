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4 декабря, 12:02

Сын Жириновского официально взял фамилию отца

Mash: Олег Эйдельштейн сменил фамилию и стал Жириновским

Олег Жириновский. TACC / Антон Новодережкин

Олег Жириновский. TACC / Антон Новодережкин

Внебрачный сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн официально сменил фамилию. Теперь по паспорту он Жириновский, хотя суд так и не признал родство между ним и политиком. Олег продолжает бороться за наследство покойного отца со своими сводными братом и сестрой — Игорем Лебедевым и Анастасией Боцан-Харченко.

«Мне очень жаль, что я три года пытаюсь доказать то, что я сын своего отца», — сказал Mash новоиспечённый Олег Жириновский.

До 18 лет Олег носил фамилию матери — Газдаров. Затем он поменял её на фамилию деда по отцовской линии и стал Эйдельштейном (сам Владимир Жириновский носил фамилию матери). Внебрачный сын продолжат борьбу за наследство, в которое входит квартира площадью 38,8 квадратов, служебное помещение площадью 436 квадратов и 39 млн рублей.

Напомним, изначально суд удовлетворил иск о признании Олега сыном Жириновского. Однако потом в игру вступил законный сын политика Игорь Лебедев, который обжаловал это решение. Мать Олега официально в браке с Жириновским не состояла. О своём внебрачном сыне политик впервые в открытую заявил лишь в 2017 году.

Тем времнем внебрачная дочь политика Боцан-Харченко намерена пойти по стопам отца и стать кандидатом на выборах в Государственную думу в 2026 году. Сейчас ей 41 год. В октябре появилась информация, что она возглавит в центральном аппарате партии структуру, которая займётся сохранением наследия её знаменитого отца.

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Полина Никифорова
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