Сын Жириновского официально взял фамилию отца

Внебрачный сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн официально сменил фамилию. Теперь по паспорту он Жириновский, хотя суд так и не признал родство между ним и политиком. Олег продолжает бороться за наследство покойного отца со своими сводными братом и сестрой — Игорем Лебедевым и Анастасией Боцан-Харченко.

«Мне очень жаль, что я три года пытаюсь доказать то, что я сын своего отца», — сказал Mash новоиспечённый Олег Жириновский.

До 18 лет Олег носил фамилию матери — Газдаров. Затем он поменял её на фамилию деда по отцовской линии и стал Эйдельштейном (сам Владимир Жириновский носил фамилию матери). Внебрачный сын продолжат борьбу за наследство, в которое входит квартира площадью 38,8 квадратов, служебное помещение площадью 436 квадратов и 39 млн рублей.

Напомним, изначально суд удовлетворил иск о признании Олега сыном Жириновского. Однако потом в игру вступил законный сын политика Игорь Лебедев, который обжаловал это решение. Мать Олега официально в браке с Жириновским не состояла. О своём внебрачном сыне политик впервые в открытую заявил лишь в 2017 году.